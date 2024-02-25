Güne soL'dan bakın: 25 Şubat 2024

Maçoğlu Kadıköy’de halkla buluştu: ‘Kadıköy bütün ülkeye model olacak’

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Kadıköy adaylığı için tanıtım toplantısı, büyük bir kalabalık ve coşkuyla yapıldı.

Niğde Ulukışla Semt Evi açıldı: 'Korkuyu, bencilliği bir kenara atalım'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve sanatçı İlyas Salman’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta konuşan Okuyan "Örgütlülük umuttur. Umudu buraya getirmek için bu semt evini açıyoruz" dedi.

Pano'nun yeni belgeseli Kan Kaybı yayında

Pano'nun yeni belgeseli Kan Kaybı, bir gencin, bir kentin, bir ülkenin yaşama tutunma, ayağa kalkma çabasını anlatıyor.

TKP Ankara Büyükşehir ve Keçiören adayları semt evi açılışında bir araya geldi

Ankara'da 20. semt evi Keçiören'in Bağlarbaşı mahallesinde açıldı. Açılışta bir araya gelen TKP Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi adayları seçimleri değerlendirdi.

AKP ilçe binası önünde açıklama yapmak isteyen TOKİ mağdurlarına polis engeli

5 yıldır hak sahibi oldukları evleri alamayan hak TOKİ mağdurları AKP ilçe binasına yürürken polis engeliyle karşılaştı.

ÇEDES projesi: Öğrencilere maket mezar hazırlatıldı

Okullara imamların girmesinin önünü açan ÇEDES uygulamalarına bir yenisi eklendi. Kars’taki bir okulda öğrencilere 'sabır' konusunu anlatmak için mezar maketi kuruldu.

Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Kiralara yönelik yüzde 25 zam sınırı son buluyor

Konut kiralarına yönelik yüzde 25 zam sınırına dair uygılama hakkında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" dedi.

TOKİ’nin kampanyasından AKP’li vekile arsa çıktı

AKP Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye TOKİ’nin “İlk Evim Arsa Projesi” kampanyasından arsa çıktı. Kampanya şartlarına göre aylık gelirinin 16 bin TL’nin altında olması gerekiyor.

CHP'nin yeni adayı: Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında 'FETÖ' nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş

AKP'den istifa ederek CHP'nin Karesi Belediye Başkan Adayı olan Akbıyık'ın, Kılıçdaroğlu ve Özel hakkında "FETÖ" ile iltisakları olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Mısır basını: Gazze'de ateşkes sağlanması için Doha'da görüşmeler başladı

Mısır medyası, 7 Ekim'den bu yana ağır saldırılara maruz kalan Gazze'de ateşkes sağlanması hedefiyle müzakerelere Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlandığını yazdı.

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları tüm petrol sahalarını kapattığını duyurdu

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları çalışanların maaşlarının Ulusal Petrol Kurumu çalışanlarının maaşlarıyla eşit düzeye getirilmesini ve ikramiyelerinin verilmesini talep ediyor.

Husiler: ABD ve İngiltere'nin saldırılarında 1 sivil öldü, 6'sı yaralandı

Husiler, ABD ve İngiltere'nin 12 Ocak'ta başlattığı saldırılarda ilk kez bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.