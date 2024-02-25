CHP'nin yeni adayı: Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında 'FETÖ' nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş

CHP’nin Balıkesir'in Karesi ilçesinde Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Serpil Akgül’ün, “Partimizin Karesi’de ve büyükşehirde daha başarılı olabilmesi, Türkiye ittifakının daha da genişletilmesi için adaylıktan çekiliyorum” diyerek adaylıktan çekilmesinin ardından, CHP'nin yeni adayı Mesut Akbıyık oldu.

2 Şubat 2024'te AKP'den istifa eden Akbıyık'ın, aralarında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu CHP'li isimler hakkında "FETÖ" ile iltisakları olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Demokrat Parti, AKP, CHP...

Akbıyık, Süleyman Soylu döneminde Demokrat Parti’nin (DP) Balıkesir il başkanlığını yaptı. Daha sonra Soylu ile birlikte AKP’de siyasi yaşamını sürdürdü. 2015 yılında AKP Karesi Belediye Meclisi üyeliği görevinden milletvekili aday adaylığı için istifa etti. 2019’da ise Karesi Belediye Başkanı aday adayı oldu.

'FETÖ' suçlamasında bulundu, 'Konun tartışılmasını istemiyorum' dedi

Akbıyık, 2017 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP TBMM Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç hakkında "FETÖ" ile iltisakları oldukları iddiasıyla Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin Karesi Belediye Başkan Adayı Mesut Akbıyık’a Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel hakkındaki suç duyurusunu sordu.

Akbıyık, “Aslında bu konunun tartışılmasını istemiyorum. Simgesel bir şikayetti bizim başvurumuz. Ayrıca yaptığım şikayetten de, Kılıçdaroğlu ve diğerlerinin dokunulmazlığının kaldırılması üzerine vazgeçtim. En kısa sürede eski Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Genel Başkanımız Özgür Özel’i ziyaret edeceğim ve özür dileyeceğim. Kendilerine çok büyük saygım var. Tecrübeli bir siyasetçi olmama rağmen kalabalıkla birlikte simgesel şikayetimizi yapmam yanlıştı. Şimdi seçime odaklandık. Hem Büyükşehir Belediyesi’ni, hem de Karesi Belediyesi’ni alacağız. Çok güzel hizmetlerimiz olacak" dedi.

Öztürk, Akbıyık’ın “FETÖ’cü”lükle suçladığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bugün saat 14.00’da Balıkesir’de görüşeceğine dikkati çekti.