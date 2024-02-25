TKP Ankara Büyükşehir ve Keçiören adayları semt evi açılışında bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Türkiye'nin dört bir yanında emekçilerin mücadele ve dayanışma merkezi olarak açtığı semt evlerine Ankara'da bir yenisi daha eklendi.

Ankara'nın 20. semt evinin açılışı bugün Keçiören'in Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleşti. Açılışta söz alan TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Afuk Arikan ve Keçiören Belediye Başkan adayı Ferhat Şahin seçim sürecini değerlendirdi.

'Asalaklar korksun, çünkü artık TKP var!'

TKP Keçiören Belediye Başkan adayı Ferhat Şahin belediye bütçelerindeki yolsuzluklara dikkat çekti ve halkın kaynaklarının patronlara peşkeş çekildiğini söyledi.

TKP Keçiören Belediye Başkan Adayı Ferhat Şahin

Şahin "Keçiören'in bir milyona yakın nüfusu var. Yaklaşık 3 milyarın üzerinde de bütçesi var. Keçiören için söylüyorum, muazzam bir bütçe. O bütçeyi halktan yana kullanacak birileri olsa Keçiören 10 kere ihya olur, bir sürü sorun otomatikman çözülür. Buradan ilan ediyorum. Keçiören'de halkın parasını, emekçilerin parasını, müteahhitlere, para babalarına, başka asalaklara kaynak aktarmak için kullanacaklar şimdiden korksunlar. Artık TKP var burada, TKP göreve başlıyor" dedi.

Keçiören'de farklı partilerden seçimlere giren sağcı adaylara mecbur olmadıklarını ifade eden Ferhat Şahin yüreği laiklikten, aydınlanmadan, çağdaşlıktan, eşitlik ve özgürlükten yana atan herkesin gönül rahatlığıyla TKP'ye oy verebileceğini belirtti.

'Halkımız farklı partilerden seçimlere giren MHP'li adaylara mecbur değil'

Seçimlerde Ankaralı emekçilerin iki sağcı aday arasında bir seçim yapmaya mecbur bırakıldıklarını ifade eden TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Ufuk Arikan, bu seçimlerde TKP'nin emekçiler için eşitlik ve özgürlük mücadelesini büyüteceğini belirtti.

TKP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ali Ufuk Arikan

Arikan "Bir yanda eski MHP'li Turgut Altınok AKP'den aday gösteriliyor diğer yanda da sözde solcu bir parti olarak CHP eski MHP'li Mansur Yavaş'ı aday gösteriyor. Emekçilerin de iki sağcı adaydan birisini seçmeye razı olması bekleniyor. Bu durum ilçeler düzeyinde de aynı. Mansur Yavaş Etimesgut'ta aday gösterilen Erdal Beşikçioğlu'nun diyeti olarak hemen hemen her ilçede eski ülkücü, eski MHP'li adayları dayattı CHP'ye. Buna nasıl sessiz kalabiliriz? Ankaralı emekçiler A Takımı diye mafyöz ilişkilerin sahibi Turgut Altınok'a da Melih Gökçek'in kent suçlarını devam ettiren Mansur Yavaş'a da mecbur değil. Bizler emekçilerin gerçek sorunlarını biliyoruz. Biliyoruz çünkü emekçilerle aynı hayatı yaşıyor, aynı yerden bakıyoruz. İşte bu nedenle, emeğin adaylarına rahatça oy verebilir diyoruz Ankaralı emekçiler. Keçiören'de gönül rahatlığıyla Ferhat Şahin'e verebilir Keçiörenli emekçiler oylarını. Bu mücadeleyi büyüteceğiz ve seçimlerde Ankara'da patronların meydanı boş bulmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Açılışın ardından mahallede seçim çalışmalarına devam eden Keçiören adayı Ferhat Şahin Keçiörenli emekçilerle bir araya geldi.