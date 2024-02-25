Maçoğlu Kadıköy’de halkla buluştu: ‘Kadıköy bütün ülkeye model olacak’

Kadıköy Halk Dayanışması tarafından Türkiye Komünist Partisi (TKP) listesinden Kadıköy Belediye Başkan adayı gösterilen Fatih Mehmet Maçoğlu, aday tanıtım toplantısını bugün düzenledi.

Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde düzenlenen etkinlik, yüzlerce kişinin katılımıyla bir mitinge dönüştü.

Maçoğlu, Kadıköy’deki seçim çalışmalarına başlamıştı. Birkaç haftadır Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve TKP’nin başını çektiği ittifak kapsamında kurulan ekipler, Kadıköy mahallelerinde çalışıyor.

Etkinlik, Kadıköylü müzisyenlerin şarkılarıyla başladı. Kadıköy Halk Dayanışması adına yapılan hoşgeldiniz konuşmasında “Belediyelerdeki kamu kaynakları, rantçılığın fonlanma aracı haline gelmiştir” denildi. Dayanışmada Devrim Hareketi, Odak, Proleter Devrimci Duruş, SMF ve TKP yer alıyor.

Maçoğlu’nun çalışması için bir Bilim ve Danışma Kurulu adına Prof. Dr. Iraz Akış söz aldı. Kendisi veteriner olan Akış, kurulda farklı alanlardan çok sayıda uzman olduğunu belirtti ve zaten on yıldır tanıdıkları Maçoğlu’yla birlikte çok verimli bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

Bilim ve Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Iraz Akış

‘Çok güçlü bir ekibiz, Kadıköy’ü ayağa kaldıracağız’

Ardından kürsüye, Belediye Meclis üyesi adayı Avukat Hande Gündoğdu çıktı. Gündoğdu, “İlan ettiğimiz programı, Kadıköy halkıyla birlikte hayata geçirecek ehliyete, donanıma ve tecrübeye sahip, çok güçlü bir ekibiz. Böyle bir bileşimimiz var. Meclis üyesi adayı tüm arkadaşlarım adına söz veriyorum ki Kadıköy halkının çıkarları doğrultusunda, eşitliği bayrak ederek hep birlikte Kadıköy’ü ayağa kaldıracağız” dedi.

Kendisinin Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği yöneticisi olduğunu, dernek olarak üç yıl önce “çocuğu hasta ebeveynler için refakat izni” talebi çağrısı yaptıklarını belirten Gündoğdu, “İlk yanıt, Sayın Maçoğlu ve Tunceli Belediyesi’nden geldi. Şu an tüm Türkiye’de refakat izni tanıyan tek kurum Tunceli Belediyesi” dedi.

TKP Kadıköy Belediye Meclis Üyesi adayı Avukat Hande Gündoğdu

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, kürsüden Nâzım Hikmet’in Davet şiirini okudu. Aydın, toplananlara “Artık dur demenin vaktidir. Zübükleri kovun” diye seslendi ve Maçoğlu’nu kürsüye davet etti.

Maçoğlu: ‘Kadıköy’ü ranta kapatıp halka açacağız’

Maçoğlu, “Haftalardır sokaklarda, sizlerle bir aradayız. Kadıköy’ü ranta kapatıp, halka açacağız. Herkes bunu böyle bilsin” dedi.

“Bu süreçte ulaşım haktır, su haktır dedik, halkımız üretime katılmalıdır dedik, belediyeler ihale yapmadan kendi öz gücüyle adım atabilir dedik. Kadıköy de buna hazır.”

Kadıköy’de içinde park olmayan mahalleler olduğunu belirten Maçoğlu, “Her gün deprem korkusuyla uyanıyoruz, toplanılacak yeşil alan yok. Eksiklerimizi mutlaka tamamlayacağız” dedi.

Maçoğlu, “Kadıköy, bütün ülkeye model olacak, kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı. Tıpkı Tunceli Belediyesi’nde olduğu gibi, gelir gider tablolarını asacaklarını, halka hesap verme kültürüne sahip çıkacaklarını söyledi.

Kentsel dönüşüm başlığına değinen Maçoğlu, “Konut kooperatifleriyle, yerinde dönüşümle, kamucu bir yaklaşımla Kadıköy’ü yeniden kuracağız, ama komşu kültürümüzden, mahalle kültürümüzden hiçbir şey kaybetmeyeceğiz” dedi.

TKP Kadıköy Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu

‘Kent suçlarına, kamuya karşı suçlara asla izin vermeyeceğiz’

Türkiye’de havası en kirli semtin Göztepe olduğuna işaret eden TKP adayı, “Bugün orada KOAH hastası, astım hastası bir büyüğümüz ne çektiğini biz sağlık emekçileri iyi biliriz. Koca koca gökdelenler, rüzgar sirkülasyonuna engel olan binalar hayatımıza kastediyor. Tüm bu başlıkları meclisimizde tartışacak, kent planlarımızı buna göre yapacağız” dedi.

Maçoğlu, Söğütlüçeşme AVM projesi gibi kamuya karşı suç kapsamında planların hiçbirine izin vermeyeceklerini belirtti.

Çocuklar için kreşler açacaklarını dile getiren Maçoğlu, “Çağdaş, bilimsel eğitim sunacağız, çocuklarımıza dayanışma kültürüyle büyüyecekleri bir gelecek hazırlayacağız” dedi.

“Yaşlanan değil, yaş alanlar için bir Kadıköy” sloganını söyleyen Maçoğlu, Kadıköy nüfusunun yüzde 20’sinin 60 yaş üzeri olduğuna dikkat çekti ve evde bakım hizmetlerini artıracaklarını, bu yaştaki Kadıköylüleri meclislere katarak kendi sorunlarına çözüm üretmelerini sağlayacaklarını belirtti.

“Engelsiz bir yaşam için tüm önlemleri alacağız, engelli yurttaşlarımızın hayata katılması için ortak bir hayatı örgütleyeceğiz. Onlar da halk meclislerinde söz sahibi olacak, kendi kararlarını kendileri alacak.”

Sanat emekçilerinin neler çektiğini iyi bildiklerini belirten Maçoğlu, “Sanat emekçilerinin üretim süreçlerini destekleyeceğiz. Sadaka veren değil, dayanışma ören bir anlayış geliştireceğiz. Kadıköy tüm Türkiye için önemli bir sanat merkezi olacak” dedi.

Hayvanların yaşam hakkını savunduğunu söylemeyen siyasetçi olmadığını dile getiren Maçoğlu, “Esas olan sokakta somut iş yapanlar, bu dünyanın efendisi değil, hayvanlarla birlikte yaşayan sakini olduğunu anlayanlardır” dedi. TKP adayı, mama üretim merkezleri kuracaklarını söyledi.

Maçoğlu, gençler için yurtlar, 24 saat açık kütüphaneler kurarak eğitim hakkına destek olacaklarını, gençlerin alacakları kararları görev bileceklerini ifade etti.

Trafik konusunda çok düşük dokunuşlarla dahi çok şeyin değişeceğini dile getiren Maçoğlu, “Mesele, siyasetçilerin konuyu işinin ehli uzmanlara bırakması” dedi. Küçük esnaflar için dayanışma ağları ve kolektifler kuracaklarını belirtti. Maçoğlu, makam aracı kullanmayacaklarını, kamu bütçesini kimsenin kendisi için kullanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

TKP Kadıköy adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kimdir?

On bir çocuklu yoksul bir aileden gelen Fatih Mehmet Maçoğlu, 1968'de Ovacık'ın Çemberlitaş (Gewrik) Köyü'nde doğdu. Fatih Mehmet Maçoğlu, ilköğretimi Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda okudu. Daha sonra Bingöl Sağlık Lisesi'ni kazandı. Ailesinde okuyan tek kişi olan Maçoğlu, Bingöl Sağlık Lisesi'nden sonra Konya Bozkır Hisarlık kasabasında sağlık memuru olarak göreve başladı. Daha sonra askerlik durumundan kaynaklı Tunceli Pertek Pınarlar Sağlık Ocağı'na tayin oldu. Askerlik bittikten sonra da Pertek ilçesi Merkez Sağlık Ocağı'nda görev yaptı.

1996 yılında Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası'nın aktif üyesi olarak işyeri temsilciliğinde bulundu. 2007 yılından itibaren Tunceli Devlet Hastanesi'nin Acil Polikliniği'nde görev yapan Maçoğlu, 2014 yerel seçimleri için kamu görevinden istifa ederek Dersim'in Ovacık ilçesinden belediye başkan adayı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Maçoğlu, 2014'teki yerel seçimlerde Demokratik Haklar Federasyonu (DHF) adayı olarak Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) Ovacık Belediye Başkanı seçilerek beş yıl boyunca Ovacık' ta görev yaptı.

Ovacık’taki çalışmalarıyla ülke çapında takdir toplayan ve “komünist başkan” lakabıyla anılan Maçoğlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini kazanarak Dersim Demokratik Halk Dayanışması (DDHD) adayı olarak TKP listesinden Dersim Merkez Belediye Başkanı oldu.

Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde TKP’den Kadıköy belediye başkan adayı oldu.