Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Kiralara yönelik yüzde 25 zam sınırı son buluyor

Fahiş kira artışları barınma sorununu derinleştirirken, konut kiralarındaki yüzde 25 zam sınırlamasına ilişkin uygulamasının uzatılmayacağını açıklandı.

Temmuz ayında süresi dolacak uygulamayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" dedi.

'Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak'

Tunç, kiralara yönelik yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili TV100'de katıldığı canlı yayında açıklama yaptı.

Tunç, kira artışında uygulanan yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu. Kiracıların mağdur olmaması adına Meclisimiz böyle bir karar verdi. Eski kiracıların kiralarla ilgili elbette serzenişleri oldu. Bir takım sorular yaşandı. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak.

'129 bin kişi arabulucuya gitti'

Kira uyuşmazlıklarıyla ilgili arabulucularımıza Türkiye genelinde 129 bin 259 başvuru var. Eğer arabulucu zorunlu olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. bu rakamdan 69 bin 239'u anlaşmayla çözümlendi. İki taraflı düşündüğümüzde 140 bin kişinin adliyeye gitmemesi demek. Bu konudaki tartışmalar da ciddi şekilde düştü."