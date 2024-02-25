Husiler: ABD ve İngiltere'nin saldırılarında 1 sivil öldü, 6'sı yaralandı

Yemen'de Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırılarında ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde aynı aileden bir kişinin öldüğünü, 6'sının da yaralandığını duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde, "ABD ve İngiliz savaş uçaklarının Taiz'in Makbene ilçesindeki Şemir bölgesini bombalaması sonucu aynı aileden bir sivil öldü, 6'sı yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Haberde saldırıya ilişkin ayrıntı verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da bir açıklama yapılmadı.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin 12 Ocak'ta başlattığı saldırılarda ilk kez bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yemenli grup dün, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hacce ve Taiz kentlerini hedef alan 22 saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

İran'dan ABD ve İngiltere'ye tepki

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ABD ve İngiltere'nin dün gece Yemen'de düzenlediği saldırıları kınadı.

Kenani yaptığı açıklamada "Bu tür keyfi ve maceracı saldırılar uluslararası kabul görmüş kural ve ilkelere aykırı olduğu gibi Yemen'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini de ihlal etmektedir" dedi.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki savaş suçlarının destekçisi olan ABD ve İngiltere'nin bu saldırılarıyla bölgedeki gerilimi tırmandırmayı ve savaşı ve istikrarsızlığı yaymaya çalıştığını kaydeden Kenani, saldırıların uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını dile getirdi.