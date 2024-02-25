Libya Petrol Tesisleri Muhafızları tüm petrol sahalarını kapattığını duyurdu

Libya Savunma Bakanlığı'na bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, petrol ihraç eden tüm petrol sahaları ve limanların kapatıldığını duyurdu.

Libya El-Ahrar televizyonunun haberine göre, Libya Petrol Tesisleri Muhafızları ülkedeki petrol sahaları ve limanların kapatıldığını ve tesislerin yeniden açılması için şartlarının yerine getirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Petrol Tesisleri Muhafızları ayrıca, şartlarının yerine getirilmemesi durumunda adli yollarla haklarını arayacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC) yapılan açıklamada, Libya Petrol Tesisleri Muhafızları Başkanı Abdurrezzak el-Hırmani ile NOC Başkan Vekili Mesut Süleyman'ın bir araya geldiği belirtildi.

NOC Başkan Vekili Süleyman'ın görüşmede, petrol tesislerinin her türlü gerilimden uzak tutulması ve Petrol Tesisleri Muhafızları'nın taleplerinin yerine getirilmesi için resmi ve yasal kanalları takip etmesi gerektiğini kaydetti.

AA'nın aktardığına göre Libya hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya Petrol Tesisleri Muhafızları, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Trablus'taki Ulusal Birlik hükümetinden taleplerinin yerine getirilmesini istemiş ve 10 gün içinde şartları yerine getirilmezse petrol sahalarının kapatılacağını duyurmuştu.

Çalışanların maaşlarının NOC çalışanlarının maşlarıyla aynı düzeye yükseltilmesi ve ikramiyelerin verilmesinin talep edildiği açıklamada, Libya Petrol Tesisleri Muhafızları'nın mali açıdan NOC'un bünyesine dahil edilmesi istenmişti.

Afrika'nın en büyük ham petrol rezervlerine sahip olan Libya'da 2011'de NATO müdahalesinin ardından Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana yıllarca süren çatışma ve şiddet ülkenin petrol üretimini ve ihracatını da düşürmüştü.