NATO'nun kanlı müdahalesi Libya'ya yıllar sonra da katliam getirdi

Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası başta Derna kenti olmak üzere birçok kentte büyük bir sel felaketine yol açtı.

Şimdiye kadar 6 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği felakette kayıpların sayısının 10 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne göre sel felaketinde şu ana kadar 6 bin kişi öldü, binlerce kişi kayıp.

Derna Belediye başkanı Abdulmenam al-Ghaithi ise El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada felakette ölenlerin sayısının 18 bin ile 20 bin arasında olabileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler yalnızca Derna kentinde yerinden olanların sayısını 30 bin olarak açıkladı. Bu sayı yaklaşık 90 binlik kent nüfusunun üçte biri.

Felaketin bu boyutta bir katliama yol açmasının nedeni Derna'nın yağmur sularını tutan iki barajın çökmesi sonucu bir kentin neredeyse tamamının sular altında kalması oldu.

Barajların yapılışının da çöküşünün de Kaddafi'ye yönelik ABD ve NATO saldırılarıyla bağı var.

El-Bilad ve Bumansur barajları 1986 yılında Kaddafi döneminde inşa ediliyor. Aynı yıl ABD Trablus ve Bingazi'ye hava saldırıları düzenliyor.

2011'de Libya'ya dönük NATO saldırısının ardından ülke iç savaşa sürükleniyor ve Devlet Başkanı Muammer Kaddafi linç edilerek öldürülüyor.

Kaddafi'nin devrilmesi sonrası bir zamanların en zengin Kuzey Afrika ülkesi olan ve bölgenin en büyük petrol sahasına sahip olan Libya'da Batı'da Trablus merkezli hükümet ile doğuda Tobruk merkezli rakip hükümet arasında bölünüyor.

Her biri farklı uluslararası aktörlerce desteklenen iki hükümetin idare ettiği Libya'da merkezi bir hükümetin yokluğu ve yıllarca süren iç savaş kamu hizmetlerine, yol inşaatına ve inşaat düzenlemelerine yapılan devlet yatırımlarını da azaltıyor.

İki barajın yıkılmasıyla gelen büyük trajedi ve katliamla, dünyanın en büyük terör örgütü NATO'nun suçlarına bir yenisini daha eklenmiş oldu.