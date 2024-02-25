Niğde Ulukışla Semt Evi açıldı: 'Korkuyu, bencilliği bir kenara atalım'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) dayanışma ve mücadelenin adreslerine bir yenisini Niğde Ulukışla’da ekledi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve sanatçı İlyas Salman’ın katılımıyla gerçekleşen açılışta Kemal Okuyan’ın yerel seçimlerin sonrasında ortaya çıkacak tabloya işaret ederek yaptığı örgütlülük çağrısı dikkat çekti.

'AKP hükümetinin yarattığı en büyük tahribat umutsuzluk'

"Niğde Ulukışla'ya ilk kez geldim fakat gittiğimiz her yerde aynı sorunları konuşuyoruz. İnsanların yüzü gülmüyor” diyerek sözlerine başlayan Okuyan, AKP iktidarının yarattığı en büyük tahribatın insanların umudunu ortadan kaldırması olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de mutlu olan kesimin bir azınlık olduğunu ve bu azınlığın mutluluğunun kaynağında ülkenin bütün kaynaklarına el koymuş olmalarının yattığını ekledi.

'TKP’nin en büyük gündemlerinden biri mahallelerde uyuşturucuya karşı mücadele'

Okuyan’ın üzerinde durduğu bir başka konu da uyuşturucu bağımlılığının işçi sınıfı ve gençler arasında giderek yaygınlaşması oldu:

“Gençler okumaktan soğuyorlar. Üniversite mezunu olduklarında ne iş yapabileceklerini bilmiyoruz. Bir bölümü ne yazık ki uyuşturucu batağında. Partimizin en büyük gündemlerinden bir tanesi de mahallelerde uyuşturucuya karşı mücadele etmek. İnsanlar uyanmasın, ayağa kalkmasın istiyorlar. Bir yandan da tarikatlarla insanları uyuşturmaya devam ediyorlar.”

'Örgütlülüğün hiçbir zararını görmedim'

Türkiye’nin kaynaklarına el koymuş olan azınlığın ve halkın aklını ve vicdanını esir almaya çalışan tarikatların egemenliğini sonlandırma göreviyle hareket ettiklerini belirten Okuyan Ulukışlalıları örgütlenmeye çağırdı:

“Bizim kimseden korkumuz yok. Korkunca hayat daha güzel olmuyor. Ne yazık ki deprem, işsizlik, sel, yangın ve başka şeyler gelip yine sizi hep buluyor. Örgütlülüğün bir zararını görmedim. İnsanların dayanışmasıdır örgütlülük, umuttur. Umudu buraya getirmek için bu semt evini açıyoruz.

Haklıyız, namuslu, ahlaklı, çalışkan insanlarız. Tek bir sorunumuz var, yan yana gelip örgütlenemiyoruz. İktidarın ve parayı elinde tutanların karşısında zayıf kalıyoruz. Ancak çoğalarak bunları yenebiliriz.”

'Her meclise bir komünist'

Okuyan, TKP’nin belediye meclisi için iddialı bir seçim kampanyası yürüttüğü Ulukışla’da “her belediye meclisine en az bir komünist” ihtiyacınının altını çizdi. TKP Genel Sekreteri konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Emeğimiz, vicdanımız, ahlakımız satılık değil. Özellikle partimiz satılık değil. Asıl işimiz 1 Nisan da başlayacak. Bu seçimde umudu güçlendirerek birkaç belediyeyi alırsak insanlar ayağa kalkar.

Sevgili dostlar; korkuyu, bencilliği bir kenara atalım ve el ele verip devam edelim. Türkiye’de komünistlerin neler yapabileceğinin örneklerini arttıracağız. Her meclise en az bir komünist sokalım. Çünkü komünistler gittikleri yerlerde ranta, talana, hırsızlığa izin vermez.”

Kemal Okuyan’ın ardından TKP Belediye Meclisi Üyesi Adayı Emrah Uyar ve İl Genel Meclisi Üyesi Adayı Emin Sayaroğlu söz alarak neden TKP’den aday olduklarını anlattılar, yaşadıkları toprakların talana karşı Ulukışlalıların gözü kulağı olmak için yola çıktıklarını ifade ettiler.

Açılış, sanatçı İlyas Salman’ın neden komünist olduğunu kendi deneyimlerine dayanarak anlattığı ve TKP adayları için yaptığı oy çağrısı ile son buldu.