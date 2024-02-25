AKP ilçe binası önünde açıklama yapmak isteyen TOKİ mağdurlarına polis engeli

İstanbul Tuzla’da 5 yıldır hak sahibi oldukları evlerine oturmayı bekleyen TOKİ mağdurları AKP Maltepe ilçe binasının önünde basın açıklaması yapmak istedi.

BirGün'den Oğulcan Aydın'ın haberine göre, TOKİ mağdurları ile polisler arasında tartışma çıktı. Emniyet Güçleri önceden belirlenen alanda eylem açıklama yapılmasını engellemeye çalışınca eylemciler karara tepki gösterdi.

Polise tepki gösteren mağdurlar, “Hepimizi kelepçeleyin götürün, çocuklarımızla buradayız, sadece hakkımızı istiyoruz” dediler.

Maltepe AKP ilçe Başkanlığı önünde açıklama yapılmasına izin verilmeyen semt meydanına doğru yürüyüşe geçti. "Mağdurlar Burada Murat Kurum Nerede" ve "Sabit Taksit Hakkımız Söke Söke Alırız" sloganları atan TOKİ mağduru ailelerin eylemi sürüyor.

Mağdur edilen 5750 hak sahibinin talepleri ise şöyle: