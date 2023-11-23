Güne soL'dan bakın: 23 Kasım 2023

Tosyalı Holding'e ait fabrikada meydana gelen patlamada can kaybı 2'ye yükseldi

TVF yöneticisi Tosyalı'nın sahibi olduğu holdinge bağlı Hatay'daki Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada, can kaybı ikiye yükseldi.

Rüşvet çarkında adı geçen hakim görevden uzaklaştırıldı: Rekor erişim engelinin arkasında o vardı

Başsavcı İsmail Uçar’ın HSK'ya ilettiği, adliyedeki “rüşvet ve usulsüzlük” iddialarını içeren dilekçesinde adı geçen yargıç Sidar Demiroğlu'nun görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

Cengiz Holding'e ait maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde Cengiz Holding'e ait maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden 3'ü hayatını kaybetti. 2 işçi yaralandı.

Cengiz Holding'e ait madende göçük sonrası TKP'den açıklama: 'Hesabını soracağız'

Cengiz Holding'in işlettiği Eti Bakır maden ocağındaki göçükte 3 işçinin yaşamını yitirmesi üzerine TKP'den yapılan açıklamada "Her bir iş cinayetinin takipçisi olacak, hesabını soracağız" denildi.

Hollanda'da İsrail hayranı, ırkçı Geert Wilders seçimlerden zaferle çıktı

Hollanda seçimlerinde Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi açık farkla ilk sırayı aldı. Dilan Yeşilgöz'ün Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi ise 10 sandalye kaybetti.

Hollanda seçimleri: Aşırı sağ ana akımlaşmaya devam ediyor

Seçimden önce Wilders’a uzak duran birçok partinin seçim sonuçlarını göz önüne alarak yaklaşan koalisyon pazarlıklarında bu tavrını değiştirmesi bekleniyor.

Merkez Bankası faizi yüzde 40'a çıkardı

Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 500 baz puan artırdı.

TKP 'Filistin Açık Oturumu' düzenliyor

Türkiye Komünist Partisi 2 Aralık'ta Ankara'da "Filistin Açık Oturumu" düzenliyor. Açık oturumda Kemal Okuyan, Engin Solakoğlu, Hasan Sivri, Musa Özuğurlu, Mustafa Kemal Erdemol konuşacak.

AKP ve MHP oylarıyla: Türkiye'den İsrail'e gönderilen malların araştırılmasına ret

Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği malların içeriğine ve miktarına yönelik araştırma önerisi kabul edilmedi.

Ateşkes ertelendi mi? İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

İsrail ve ABD'den yapılan açıklamalarda Gazze'de çatışmalara insani aranın Cuma gününden önce başlamayacağı belirtiliyor. Katar önümüzdeki saatlerde açıklama yapılacağını duyurdu.

Özdağ 'gizli protokolü' açıkladı: Üç bakanlık ve 'kayyıma devam' sözü verilmiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı protokolün tamamını yayımladı. Özdağ, CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'e de yanıt verdi.

Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi

Yargıtay, Yeşil Sol'un adını HEDEP olarak değiştirmesini kabul etmedi. Kısaltmanın, daha önce kapatılan HADEP'i andırdığı belirtildi.

TKP'liler saldırılara karşı Sıhhiye'den Kızılay'a yürüdü

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ndeki faşist saldırıların ardından bugün de DTCF'de yaşanan gerilim üzerine TKP'liler Sıhhiye'den Kızılay'a yürüyüş düzenledi.

Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolünde '1924'te kurulan devlet' ayrıntısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile seçime ilişkin yaptıkları protokolü paylaştı. 1923'te kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924'te kurulduğu belirtildi.