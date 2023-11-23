TKP'liler saldırılara karşı Sıhhiye'den Kızılay'a yürüdü

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde iki gündür faşistlerin TKP'li öğrencilere saldırılarıyla yaşanan gerilim bugün Sıhhiye'deki Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde devam etti. Faşist grup okulda sınavı olan TKP üyesi öğrencilere sözlü taciz ve fiziki saldırıda bulunmaya çalıştı.

Kampüsün dışında okul öğrencisi olmayan faşist bir grubun beklemesi ve okuldaki öğrencileri tehdit etmesi üzerine Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Gençliği üyeleri okuldaki arkadaşlarının güvenliğini sağlamak üzere okula gidip içerideki öğrencilerle buluştu. "Boyun eğme, memlekete sahip çık" sloganı atan TKP'liler Sıhhiye'den Kızılay'a bir yürüyüş gerçekleştirerek parti binasına döndüler.