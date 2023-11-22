TKP'den Cebeci'deki faşist saldırılara ilişkin açıklama: Sorumlular hesap vermekten kaçamayacaktır!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde dün TKP üyelerine dönük gerçekleştirilen saldırı girişiminin ardından bugün yine Ülkü Ocakları mensubu olduğu bilinen bir grup Ankara Emniyeti ile işbirliği içinde TKP’li öğrencilere saldırdı.

TKP üyelerine yönelik saldırıların fakülte yönetimi tarafından izlenip hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti.

Saldırının faillerine müdahale etmediği ve onlarla birlikte hareket ettiği görülen polis güçlerinin gözetiminde TKP Cebeci Semt Evi’ne yönelik bir saldırı girişimi daha gerçekleşti.

'Dekanlığın saldırganları koruduğu ve suçları görmezden geldiği unutulmamalıdır'

TKP, söz konusu faşist saldırıların ardından bir basın duyurusu gerçekleştirdi. Açıklamada, özellikle sınav döneminde, eğitim hakkını engellemeye dönük gerçekleştirilen saldırıların faillerinin isim isim tanındığı belirtildi.

TKP avukatlarının bu isimler hakkında YÖK, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Savcılıklar nezdinde girişimlerde bulunup gerekenin yapılması için hukuki süreci başlatacağı aktarılan açıklamada, "Ancak; öğrencilerin güvenliğini sağlamakla yükümlü emniyet güçlerinin, üniversite özel güvenliğinin ve gerekli işlemleri başlatmak için kimsenin başvurusunu beklememesi gereken Dekanlık merciinin saldırganları koruyup kolladığı ve işlenen suçları görmezden geldiği unutulmamalıdır" denildi.

'Faşist çetelerin kampüslere egemen olmasına izin verilemez'

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Uyarıyoruz: Eğitim hakkının gasp edildiği, öğrencilerin güvenliğinin hiçe sayıldığı, faşist grupların suç unsuru kesici-delici aletlerle kampüs içinde cirit attığı bu tablonun sorumluları hesap vermekten kaçamayacaktır!

Öğrencilerin yoksulluğa itildiği, işsizlik ve gelecek kaygısı ile boğuştuğu, adeta yaşam mücadelesi verdiği bu günlerde iktidarın koltuk değnekliğini üstlenmiş faşist çetelerin kampüslere egemen olmasına izin verilemez. Saldırganlar da, onlara yol verip görevlerini yapmamakta ısrar eden kamu görevlileri de karşılarında en başta öğrencileri ve onların yanında durarak ülkemizin aydınlık geleceğine sahip çıkan yurttaşları bulur.

Bu ülkeyi karanlığa gömmeye çalışanların karşısında, üniversite kampüslerinde, mahallelerde, iş yerlerinde mücadeleye devam ediyoruz!"