Ankara Emniyeti, ülkücü çete ve fakülte yönetimi işbirliği: Sınava giren TKP’lilere saldırı!

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde ülkücü faşist çetelerin TKP üyelerine yönelik saldırılarına bugün bir yenisi daha eklendi. Bugünkü saldırıda ülkücü çetelerin doğrudan polis desteği aldığı görülürken, sınava giren TKP üyelerine yönelik saldırıların fakülte yönetimi tarafından izlenip hiçbir önlem alınmaması dikkat çekti.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde geçtiğimiz hafta ülkücü bir grup, TKP üyelerine saldırmış, saldırı parti üyelerince püskürtülmüştü. Dün sınavdan çıkan TKP üyelerine ikinci bir saldırı, bu kez pusu kurularak 25-30 kişilik bir faşist grup tarafından gerçekleştirilmişti.

Bu iki saldırının ardından bugün sınava giren TKP üyeleri kendi güvenliklerini alırken, fakülte çevresindeki sivil polislerin doğrudan ülkücü faşistlerle birlikte hareket ettiği görüldü. soL’a bilgi veren TKP üyeleri, polisin ve ülkücülerin birlikte adım attığını, polisin TKP üyelerini taciz ettiğini ancak ülkücü gruba yönelik en ufak bir müdahalede bulunmadığını aktardı.

Bugünkü saldırının TKP üyelerinin sınava girişleri sırasında açıkça eğitim hakkını engelleyecek şekilde gerçekleştirilmek istendiğini aktaran TKP üyeleri, özel güvenliğin de polisin de saldırıya karşı en ufak bir adım atmadığını, saldırgan grubun parti üyeleri tarafından püskürtüldüğünü ifade etti.

Saldırgan grubun ellerinde kesici aletlerin de bulunduğu belirtilirken, saldırı sonrası yine polis gözetiminde TKP’nin semt evine yönelik de bir saldırı girişimi olduğu öğrenildi.