Cebeci'de ülkücü faşistlerden TKP üyelerine saldırı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi yerleşkesinde Ülkü Ocakları üyesi olduğu bilinen faşist bir grup sınavdan çıkan TKP'li öğrencilere saldırdı. Saldırıda iki TKP üyesi hafif yaralanırken okul çevresinde bulunan yurttaşlar yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü de aynı fakültede faşistler tarafından benzer bir saldırı girişimi olmuş ancak bu girişim TKP üyeleri tarafından püskürtülmüştü.

Bugün yaşanan saldırıda 25-30 kişilik faşist bir grubun pusu kurarak sınavından çıkan TKP üyesi öğrencilere saldırdığı belirtiliyor.

TKG'den saldırıya ilişkin açıklama

Saldırı sonrası Türkiye Komünist Gençliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin eşit, özgür ve bağımsız geleceği için kampüs kampüs çalışmalarına devam eden arkadaşlarımıza faşist bir çete tarafından kısa süre içinde ikinci bir saldırı gerçekleştirildi.

KYK yurtlarında asansör cinayetleriyle arkadaşlarımız hayatını kaybederken, yurtlarda sıra arkadaşlarımız yaşamlarına son verirken bu çetenin saldırılarının tek nedeni bu öğrenci ve halk düşmanı düzene karşı verilen mücadeleyi durdurma çabasıdır.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ndeki saldırıyı gerçekleştiren faşist çeteleri uyarıyoruz!

Ne sevgili ülkemizi ne de okulumuzu faşistlere, gericilere ve işbirlikçilere teslim etmeyeceğiz!"