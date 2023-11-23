Cengiz Holding'e ait maden ocağında göçük: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinin Maden köyünde Cengiz Holding'e ait Eti Bakır maden sahasındaki ocakta henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Olayın 01.25 sıralarında yaşandığını aktaran Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir" dedi.

Vali Kızılkaya yaşamını yitirenlerin birinin maden işçisi, ikisinin mühendis olduğunu açıkladı.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Göçükte yaşamını yitirenlerin Giresun nüfusuna kayıtlı Zekayi Can Çalık (32), Siirt nüfusuna kayıtlı Orhan Gültekin (26) ve İzmir nüfusuna kayıtlı Emre Gökduman (24) olduğu öğrenildi.

Maden ocağı geçici olarak kapatıldı

Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca maden ocağında meydana gelen göçüğe ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Y.K, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, beraberinde Şirvan Cumhuriyet Savcısı ile maden mühendisi, jeoloji mühendisi ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti ile göçüğün yaşandığı maden ocağında inceleme yaptı.

Maden ocağının faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Özelleştirildi, Ciner'den Cengiz'e geçti

Aynı maden sahasında 17 Kasım 2016’da çok sayıda kişi 1 milyon ton ağırlığındaki malzemenin altında kalmış, 16 madenci hayatını kaybetmişti.

2004’te özelleştirilen Şirvan bakır madeni sahası, facianın yaşandığı 2016'da Ciner Holding bünyesindeki 4 taşeron firma tarafından işletiliyordu. Mart 2017'de bakır madenciliğinden çekilen Ciner Holding'in yerini AKP döneminde aldığı dev kamu ihaleleriyle bilinen Cengiz Holding aldı.