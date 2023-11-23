Kılıçdaroğlu-Özdağ protokolünde '1924'te kurulan devlet' ayrıntısı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kalmasının ardından Kılıçdaroğlu ittifakı genişletme arayaşı içerisine girdi.

Seçimin ilk turunda geride kalan Kılıçdaroğlu, söylemlerinde ve vaadlerinde başka unsurları öne çıkartmaya başladı. İlk tur öncesinde Zafer Partisi'nin görüşme çağrılarını cevapsız bırakan CHP, Zafer Partisi ile yoğun mesai yürütmeye başladı.

CHP'nin Zafer Partisi'yle yürttüğü yoğun mesai sonucu, deönem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında 24 Mayıs tarihinde gizli bir protokol yapıldı.

Özdağ, bugün Kılıçdaroğlu ile yaptıkları protokole dair belgeleri paylaştı.

Belgelerde; İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi, ''terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit'' yerel yöneticilerin görevlerinden alınması gibi maddelerde anlaşıldığı görüldü.

Protokolde yer alan dikkat çekici maddelerden birisi de Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin "1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir" ifadelerine yer verilen madde oldu. Söz konusu madde ile 29 Ekim 1923'te kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 1924 yılında kurulduğu belirtildi.

Zefer Partisi, henüz Cumhuriyetin ilan edilmediği ve devletin sınırlarının belli olmadığı bir dönemde BMM ve hükümeti tarafından çerçeve çizmek amacıyla yapılan 1921 Anayası'nı kabul etmiyor. Zafr Partisi'nin, devletin henüz sınırlarının belli olmadığı bir dönemde yerellere verilen özerklik nedeniyle 1921 Anayası'na karşı konum aldığı biliniyor. Zafer Partisi bu nedenle 1924 Anayası'nı benimsiyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu 1924 olarak kabul ediyor.

Ancak CHP'nin imza attığı bir belgede bu tutum ilk defa görülüyor. Cumhuriyetin yüzüncü yılında dönemin CHP liderinin kuruluş tarihi olarak 29 Ekim 1923 yerine 1924 yılını kabul etmesi, protokol sırasında Zafer Partisi'ne yalnızca koltuk ve siyasi tavizde değil, aynı zamanda önemli bir ideolojik tavizde de bulunulduğuna işaret ediyor.