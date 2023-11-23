Özdağ 'gizli protokolü' açıkladı: Üç bakanlık ve 'kayyıma devam' sözü verilmiş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2023 Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olan ve ilk turda kazanamayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ikinci tur öncesi yaptığı ''gizli protokol''ün belgelerini paylaştı.

"Hükümetin Oluşturulması ve Görev Bölümü" başlıklı kısımda; İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın daha Zafer Partisi'ne verilmesi, güvenlik, adalet ve ekonomi bürokrasisi öncelikli olmak üzere bazı bakan yardımcılıklarının Zafer Partisi'ne tahsis edilmesi konusunda anlaşıldığı görüldü.

Özdağ, protokol metniyle birlikte paylaştığı mesajında söz konusu ''iki bakanlığın'' da Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıkları olduğunu ''İstedik, kabul ettiniz'' sözleriyle aktardı.

24 Mayıs tarihli protokolde üzerinde anlaşılan maddelerden biri de ''Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacıların en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine gönderilmesi'' oldu.

1924 Anayasasına atıf yapıldı, 'kayyıma devam'da uzlaşıldı

''Terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit'' yerel yöneticilerin görevlerinden alınmasında uzlaşan iki partinin, belediyelere kayyım atanması uygulamasını sürdürmeyi planladığı görüldü.

Protokol metninde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna atıfta bulunulurken 1924 Anayasasının esas alınması dikkat çekti.

Yenilgiden ittifakı sorumlu tuttu, Özel'e yanıt verdi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundaki başarısızlıkta Zafer Partisi'nin rolünün bulunmadığını savunan Ümit Özdağ, partisine yönelik ''pazarlık'' eleştirilerine Millet İttifakı üyeleri arasındaki ''paylaşımı'' örnek göstererek itiraz etti:

''Ne yazıkki, muhalefet için en uygun sayılabilecek bir konjonktürde sonuç itibariyle size ilk turda seçim kaybettiren 6’lı masa üyesi İYİ Parti dahil 5 partiye 41 milletvekilliği, cumhurbaşkanlığının kazanılması durumunda 5 Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlıklar verileceği taahhütlerini unutmuş görünenler Seçimin kazanılması durumunda Zafer Partisi’ne 3 bakanlık verilmesini ağır şekilde eleştirmişlerdir. Bu çok kısa sürede verdiğimiz destek ve çalışmalar sayesinde yaratılan yeni rüzgâr ile oylar artmış, küskün ve kızgın büyuk bir seçmen gurubu herşeye rağmen sandığa gitmiştir. Sonuç ortadadır.''

Zafer Partisi’nin saldırı altında olduğunu söyleyen Özdağ, şu değerlendirmede bulundu: ''Saldırıların ASIL nedeni partimizin bu protokol ile Atatürk’ün kurucu değerlerini güvence altına almak istemesi, terörle mücadeleye yeni bir atılım getirecek olması, milli, üniter ve laik devlet esaslarını vurgulanması ve 13 milyon işgalcinin vatanlarına dönmesi projesidir. Bu projenin kabulünden HDP seçmeninin rahatsız olduğu iddiası maalesef CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel tarafından ifade edilmiş, kongre sürecinde de siyaseten insafsızca istismar edilen bu açıklamalarını Türkiye’nin bir bölümü üzerinde Kürdistan kurmaya hedefleyenlerin elini öperek taçlandırmıştır.''

CHP'de yeni yönetimi de hedef alan Özdağ, adını belirtmediği bir milletvekilini ''Öyle gözüküyor ki CHP liderliği geçmiş hatalardan ders çıkarmak yerine yeni vahim hatalar ile yeni bir başarısızlığa doğru yelken açmaktadır. Bir CHP milletvekilinin 'Atatürkçülüğü ve laikliği Zafer Partisine kaptırdık' diyerek itiraf ermek zorunda kaldığı gibi artık Atatürk’ün partisi Zafer Partisi’dir ve Türk milliyetçiliği Zafer Partisi’nde temsil edilmektedir'' sözleriyle eleştirdi.

Ne olmuştu?

14 Mayıs’ta yapılan seçimler 28 Mayıs’taki ikinci tura kalmıştı. İkinci turda adaylar Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile görüşmüştü. Sinan Oğan Erdoğan’a desteğini açıklarken Özdağ, Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı almıştı. Özdağ ve Kılıçdaroğlu’nun anlaşması sonrası kamuoyunda ''Özdağ’a İçişleri Bakanlığı verilecek'' iddiaları gündeme gelmişti.

Ümit Özdağ verdiği bir söyleşide anlaşma sürecine ilişkin, "Söz vermek değil, yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

Özdağ, "MİT Başkanlığı da Zafer Partisi'ne verilecekti. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı. Ben İçişleri Bakanı olacaktım. Kemal Bey, zerre kadar oy faydası olmayan altılı masadaki ortaklarının İçişleri Bakanlığı'nın Zafer Partisi’ne verilmesine tepki göstereceğini bildiği için benim bu konuda anlayışlı davranmamı rica etti. 'Bunu çok vurgulamayın' dedi. Ben de kabul ettim. Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanabilirdi eğer ortakları engellemeseydi" demişti.