Cengiz Holding'e ait madende göçük sonrası TKP'den açıklama: 'Hesabını soracağız'

Siirt'in Şirvan ilçesinde Cengiz Holding'e ait Eti Bakır maden ocağında 3 işçinin ölümüne ve 2 işçinin yaralanmasına yol açan göçükle ilgili Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) bir açıklama yapıldı.

2016 yılında yine aynı sahada yaşanan heyelan sonucunda 16 işçinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada "Aradan geçen zaman zarfında yeterli önlemlerin alınmadığı, işçilerin güvenliğini sağlayacak adımların atılmadığı anlaşılmaktadır" denildi.

Denetimleri düzenli yapılmayan maden ocaklarının, alınmayan önlemlerin ve patronların kâr hırsının bedelini emekçilerin canlarıyla ödediğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi:

"Emekçilerin alınteri ile kurulduktan sonra özelleştirilerek önce Ciner Grup’a ardından da Cengiz Holding’e peşkeş çekilen Siirt’teki maden sahalarındaki emekçilerin yaşamlarını kaybetmesine sessiz kalmayacağız. Her bir iş cinayetinin takipçisi olacak, hesabını soracağız."