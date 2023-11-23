Tosyalı Holding'e ait fabrikada meydana gelen patlamada can kaybı 2'ye yükseldi

Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu holdinge bağlı Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda patlama yaşanmıştı.

Yaşanan patlamada 2'si ağır olmak üzere 13 işçi yaralanmıştı. Patlamada yaralanan 21 yaşındaki Oğuz Çetin isimli işçi 9 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Patlamada yaralanan 36 yaşındaki Mehmet Cemil Yiğitel isimli işçi de dün, 14 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Cemil Yiğitel

Yanan işçilerin üzerine damacanayla su döktüler

Patlamadan üç gün sonra EMEP Milletvekili İskender Bayhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde, fabrikada iş güvenliğinin alınmadığı ve patlama sonrası yanan işçilerin üzerine damacanayla su dökülerek "müdahale" edildiği görülmüştü.

Bir yılda net satış miktarında yüzde 150 artış

İSO 500’ün sitesinde bulunan verilere göre patlamanın yaşandığı Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş'nin sadece 1 yılda 29 sıra birden yükselmesi göze çarpıyor. 2021 yılında 129. sırada olan Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin üretimden net satış miktarı 3 milyar 376 milyon 519 bin 582 lira. Dönem karı/zararı verileriyse paylaşılmamış.

2022 yılında yani bir yılda 29 sıra birden atlayıp 100. sıraya yükselen Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin üretimden net satış miktarı 8 milyar 470 milyon 720 bin 513 liraya yükselmiş. Dönem karı/zararı verileriyse yine paylaşılmamış. Bir yılda üretimden net satış miktarı 5 milyar 94 milyon 200 bin 31 lira artmış. Yani, artış yüzde 150 oranında olmuş.

Fuat Tosyalı, Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Demir Çelik Sektör Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye İhracatçılar Meclis üyeliği, ENVERDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Haberlerimizi engellediler

Patlamaya ilişkin üç haberimize erişim engeli getirilmişti. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından tebliğ edilen kararın uygulanmaması durumunda ceza kesilirken, soL TV de “soL’a Sansür” isimli bir program yapmaya başladığını duyurmuştu. Erişim engeli cezalarının anlatılacağı programın ilk bölümünde ise Tosyalı Holding konu edinmişti.

Hemen her gün haberlerimize getirilen "erişim engeli" kararlarını okura duyurmak ve "kamu yararı"nın ne olduğuna okurun karar vermesi için hazırladığımız program daha ilk bölümüyle sansüre uğramıştı. soL’a Sansür: Tosyalı Holding, damacana, devasa kârlar, ucuz hayatlar…" başlığıyla yayımladığımız habere Tosyalı Holding tarafından yapılan başvuru sonucu erişim getirilmişti.