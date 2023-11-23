TKP 'Filistin Açık Oturumu' düzenliyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 2 Aralık Cumartesi günü Ankara'da "Filistin Açık Oturumu" düzenliyor.

Ankara Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak olan açık oturumun açış konuşmasını TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yapacak.

7 Ekim’e giden süreç, işgalin nereye evrildiği, emperyalizmin rolü, sermayedarların İsrail’de ne yaptığı, Filistin direnişinin aktörleri, medya ve dezenformasyon gibi pek çok başlığın konuşulacağı açık oturumun konuşmacıları emekli diplomat, TKP PM üyesi Engin Solakoğlu ile gazeteci-yazarlar Hasan Sivri, Musa Özuğurlu ve Mustafa Kemal Erdemol olacak.

Açık oturumun tamamı 3 Aralık’ta TKP YouTube kanalından da izlenebilecek.