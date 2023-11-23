Hollanda seçimleri: Aşırı sağ ana akımlaşmaya devam ediyor

Hollanda’da dün gerçekleştirilen genel seçimden sonra elde edilen ilk verilere göre İslamofobik ve göçmen karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Geert Wilders’ın partisi (Partij Voor Vrijheid, PVV, Özgürlük Partisi) seçimleri birinci parti olarak tamamladı. 17 siyasi partinin katıldığı seçimlerde mecliste 10 sandalye ve üzerinde temsilci elde etmeyi başaran parti sayısı 5 olurken geriye kalan 12 partinin bölüştüğü toplam temsilci sayısının 36 olması bekleniyor.

Dün gerçekleştirilen genel seçimde Hollandalı seçmenler 150 milletvekilinden oluşan Temsilciler Meclisi’nin dağılımını belirlemek üzere sandık başına gitti. Resmi sonuçlar 1 Aralıkt'a açıklanacak olsa da IPSOS araştırma şirketinin oy kullanan seçmenlerle sandık çevrelerinde yaptığı anketlerin sonuçlarına göre Wilders’ın partisi 150 sandalyeli mecliste 35 sandalye alarak hükümet kurma yolunda en büyük aktör oldu. Wilders’ın partisini Groenlinks (Yeşil Sol Parti) ve Partij van de Arbeid (PvdA, İşçi Partisi) ittifakı 25 sandalye ile takip ederken Dilan Yeşilgöz-Zegerius’un partisi (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD, Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi) 24 sandalye alarak üçüncü sırada yer aldı. Hükümetin kurulabilmesi için oluşacak kabinenin meclisin çoğunluğunu temsil eden 76 milletvekilinin onayını alması gerektiği göz önüne alınırsa resmi sonuçları takip eden süreçte gerçekleşecek olan ittifak görüşmeleri önemli tartışmalara gebe görünüyor.

Bir önceki genel seçimde sadece 17 sandalye elde edebilmiş olan PVV’nin son seçimde sandalye sayısını 35’e çıkarması Holanda’da aşırı sağın ciddi bir yükseliş sergilediğini gösteriyor. Bununla birlikte seçim kampanyaları süresince göç ve sığınmacı politikalarının en önemli başlıklardan birisi olması ise şaşırtıcı olmadı. IPSOS’un gerçekleştirdiği araştırmaya göre PVV’ye oy veren seçmenlerin yüzde 80’i karar verme süreçlerinde göç ve sığınmacı politikalarının önemli bir etken olduğunu ifade ediyor. Göç ve sığınmacı politikasına ek olarak yükselen geçim masrafları, konut krizi ve karşılanabilir sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunlar seçmenlerin karar verirken göz önüne aldığı başlıklar oldu.

Seçimden önce yaptığı açıklamalarda Wilders ile kurulacak bir koalisyon hükümetine karşı olduğunu ifade eden Dilan Yeşilgöz-Zegerius’un VVD lideri olarak girdiği ilk seçimde partisinin 10 milletvekili kaybetmiş olması koalisyon görüşmelerinde takınacağı tavrın değişebileceğini düşündürüyor. Seçimden önce Wilders’a uzak duran birçok partinin seçim sonuçlarını göz önüne alarak yaklaşan koalisyon pazarlıklarında bu tavrını değiştirmesi beklenirken Wilders’ın da aşırı söylemlerini yumuşatarak koalisyon hükümeti için zemin hazırlayacağı değerlendiriliyor.