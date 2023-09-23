Güne soL'dan bakın: 23 Eylül Cumartesi

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Kuşaklar meselesi: Emperyalizmin yeni sömürü rotaları

Dünyada kriz derinleştikçe ikmal rotaları savaşı kızışıyor. Çin, alttan alta ülkeleri kendine bağlıyor. Batı yanıt üretmeye çalışıyor. Türkiye panik yapmaya başladı.

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Kuşaklar meselesi: Emperyalizmin yeni sömürü rotaları

TKP Çanakkale örgütünden eylem: Çocuklarımızı tarikatlardan koruyacağız

TKP Çanakkale İl Örgütü çağrısı ile bugün kentin İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan yurttaşlar, iki ortaokulda devreye sokulan ÇEDES protokolünü protesto etti.

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TKP Çanakkale örgütünden eylem: Çocuklarımızı tarikatlardan koruyacağız

İYİP önce kendine sorması gereken soruları meclise sordu: 'Velilerden para toplanıyor mu?'

İYİP'li Kürşat Zorlu, "okullarda velilerden para mı toplanıyor" diye meclise sordu. Tabii ki toplanıyor. Ama Zorlu önce partisine sorsun: İYİP programında eşit ve ücretsiz eğitim hakkı yok ki...

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İYİP önce kendine sorması gereken soruları meclise sordu: 'Velilerden para toplanıyor mu?'

Elektrik dağıtım şirketleri TEİAŞ’a borçlarını ödemiyor

2023’ün yalnızca ilk yarısında TEDAŞ’tan toplam 8,9 milyar TL alan elektrik dağıtım şirketlerinin, TEİAŞ’a olan borçlarını zamanında ödemedikleri tespit edildi.

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Elektrik dağıtım şirketleri TEİAŞ’a borçlarını ödemiyor

TKP İstanbul İl Örgütü: Emekli yurttaşlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir ülke kuracağız

TKP İstanbul İl Örgütü DİSK çağrısıyla yapılacak Emekliler Buluşması öncesi bir açıklama yayınladı.

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TKP İstanbul İl Örgütü: Emekli yurttaşlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir ülke kuracağız

Yumurtaya büyük zam: Fiyatı bir yılda ikiye katlandı

30'lu yumurtanın market raflarında fiyatı 120 liraya kadar çıkarken, yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı.

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Yumurtaya büyük zam: Fiyatı bir yılda ikiye katlandı

Ankara'da 'ücretsiz biniş' krizi büyüyor: 21 araç parka çekildi

ABB, 22 Eylül 2023 tarihinde 1,233 öğrenci abonmanlı, 1,642 serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 2,875 ihbarın kendilerine ulaştığını ve 21 aracın parka çekildiğini açıkladı.

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Ankara'da 'ücretsiz biniş' krizi büyüyor: 21 araç parka çekildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'yı yenerek 6'da 6 yaptı, Olimpiyat vizesini aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat elemelerinde Japonya'yı yenerek 6'da 6 yaptı. Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan milli takım, galibiyet serisini de 21 maça çıkardı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'yı yenerek 6'da 6 yaptı, Olimpiyat vizesini aldı

Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalamak için buluşuyor

Cezaevinde bulunan gazeteci ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın duruşması öncesi, gazetecinin kitapları için imza günü düzenlenecek.

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Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalamak için buluşuyor

Aykırı, Ajans Muhbir ve Haber Report'un yöneticileri dahil 8 kişi tutuklandı

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni, Ajans Muhbir yöneticisi ve Haber Report yöneticilerinin de olduğu 8 kişi, sosyal medya platformları üzerinden 'provokasyon' yaptıkları suçlamasıyla tutuklandı.

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Aykırı, Ajans Muhbir ve Haber Report'un yöneticileri dahil 8 kişi tutuklandı

Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu

Ankara'da atık su arıtma tesisinin kapasitesini artırmak için bulunan dış kaynaklı kredi Erdoğan'ın onayını almasına rağmen, ABB Meclis'inde Cumhur İttifakı partilerinin oylarıyla reddedildi.

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Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu

Naci Görür'den Kuzey Anadolu fay hattı uyarısı: Zamanı dolmuş veya dolmak üzere

Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı deprem sempozyumunda, “Bizim Yedisu fayı dediğimiz Kuzey Anadolu fayının bir bölümü, orası çok etkin ve hızlı” dedi.

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Naci Görür'den Kuzey Anadolu fay hattı uyarısı: Zamanı dolmuş veya dolmak üzere

Tayvan'da fabrikada yangın: 5 ölü, 100'den fazla yaralı

Tayvan'da bir fabrikada çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayboldu, 100'den fazla kişi de yaralandı.

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Tayvan'da fabrikada yangın: 5 ölü, 100'den fazla yaralı