Ankara'da 'ücretsiz biniş' krizi büyüyor: 21 araç parka çekildi

Ankara'da 'ücretsiz yolcu taşımama' krizi büyüyor. Özel halk otobüslerinin ücretsiz yolcu taşımayacağını açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) kararın hukuksuz olduğunu belirtmişti. ABB, bu nedenle dün itibarıyla 21 aracın parka çekildiğini duyurdu.

ABB’nin açıklamasında, özellikle öğrencilerin taşınmama oranının yükseldiği ifade edildi. ABB, ihbarların tamamı için kanunların kendilerine tanıdığı haklar ölçüsünde diğer araçlara uygulanan cezai işlemlerin yanı sıra toplam 21 adet aracın parka çekildiğini açıkladı.

Kendilerine gelen ihbar sayılarını da kamuoyuyla paylaşan ABB, 1,233 öğrenci abonmanlı, 1,642 serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 2,875 ihbarın kendilerine ulaştığını belirtti.

ABB’nin açıklamasında önceki dönemlerde özel halk otobüsü işletmelerine belediye bütçesinden yardım yapılmadığı vurgulanırken ABB’nin 2020’den beri yaptığı yardım tutarının 200 milyon TL’yi bulduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, artan maliyetleri gerekçe göstererek 65 yaş üstü yolcuları ücretsiz taşıma hizmetini sonlandırma kararını aldıktan sonra ABB, kendilerinin hedef gösterilmesinin yanlış olduğunu, maliyetler için zorunlu olmamasına rağmen belediye bütçesinden katkı yapıldığını açıklamış ve ücretsiz yolcu taşımama kararının hukuksuz olduğunu söylemişti.

ABB, dün 9 aracın bu nedenle parka çekildiğini açıklarken sayınının dün itibarıyla 21’e yükseldiği duyuruldu. Mansur Yavaş, ücretsiz ulaşım hakkı olduğu halde yolcuları taşımayı reddeden araçların trafikten men edileceğini açıkladı. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ise kararı protesto etmek için pazartesi günü kontak kapatacak.