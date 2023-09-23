TKP İstanbul İl Örgütü: Emekli yurttaşlarımızın huzur içinde yaşayacağı bir ülke kuracağız

Emeklilerin yoksulluk karşısında güçlü bir ses çıkarması için Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), büyük bir buluşma kararı aldı. 24 Eylül Pazar günü İstanbul Kartal Meydanı’nda saat 13.00'te başlayacak buluşmaya Türkiye’nin tüm kentlerinden emekliler gelecek.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Örgütü 24 Eylül'de DİSK çağrısıyla yapılacak Emekliler Buluşması öncesi bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Bir avuç patron, devletin verdiği teşviklerle, kârlarına kâr katarken emekliler kendi yarattıkları zenginliklerden mahrum bırakılmaktadır. Bu böyle gitmez! Ülkemiz açlıkla ve pahalıkla boğuşurken milyonlarca emeklinin bu maaşlarla kaderine terk edilmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

TKP İstanbul İl Örgütü'nün yaptığı basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Cumhuriyetin 100. Yılını yaşıyoruz.

Bundan bir asır önce emperyalizme karşı ayağa kalkan halkın zaferi yeni bir ülkenin yolunu açtı.

Türkiye Cumhuriyeti çaresizliğin karşısında umudu büyüttü, köhnemiş bir düzeni silip attı.

Şimdi istiyorlar ki bu toprakların kimlerin omuzlarında yükseldiği sorulmasın; cumhuriyeti var eden, ülkenin zenginliğini emeğiyle yaratanlar görmezden gelinsin. Bugün yok sayılan emekliler yıllarca çalışmış, üretmiş emekçilerdir.

Bugün açlığa mahkum edilenler; ülkenin toprağında, fabrikasında, okulunda, hastanesinde alın teri olanlardır.

On yıllardır gece gündüz çalıştığı yetmezmiş gibi emekli olmalarına rağmen geçinmek için hâlâ bir işe ihtiyaç duyan emekli yurttaşlarımız açlıkla sınanmaktadır.

Dün onların ürettiklerini sömüren düzen, bugün insanca yaşamalarına; barınma, sağlık, beslenme haklarından yararlanmalarına engel olmaktadır.

Yoksulluğun, hayat pahalılığının arttığı böylesi bir dönemde aldıkları maaşlar emeklilerin hayatını felakete çevirmektedir.

Bir avuç patron, devletin verdiği teşviklerle, kârlarına kâr katarken emekliler kendi yarattıkları zenginliklerden mahrum bırakılmaktadır.

Bu böyle gitmez!

Ülkemiz açlıkla ve pahalıkla boğuşurken milyonlarca emeklinin bu maaşlarla kaderine terk edilmesine izin vermeyeceğiz.

İnsanı sadece çalıştırabildiği ve sömürebildiği sürece tanıyan bu düzenin; ülkenin tüm kaynaklarını yağmalayan, işçinin sırtından geçinen patronların emekli yurttaşlarımıza borcu var.

Cumhuriyetin 100. Yılında ilan ediyoruz;

Geçmişte memleketin her köşesine değer katan, bugünse sahipsiz ve savunmasız bırakılan emeklilerin yarın kaygısı olmadan, yaşamsal ihtiyaçlarını bedelsiz olarak karşılayabileceği bir düzen mümkün.

Tüm zenginliklerin bir avuç patronun karı için değil, milyonlarca emekçinin ve emeklinin refahı için kullanıldığı yeni bir ülke kurmak mümkün.

Yeter ki bir araya gelelim ve bu yağma düzeninden kurtulmak için omuz omuza mücadele edelim!"