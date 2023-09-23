Yumurtaya büyük zam: Fiyatı bir yılda ikiye katlandı

Yumurtanın fiyatı bir yılda ikiye katlandı.

NTV'den Beyzanur Özer'in haberine göre, son bir yılda fiyatı ikiye katlanan yumurtanın tanesi 4 liraya kadar çıktı. Bir karton 30'lu yumurta toptancıdan 80 liraya çıkıyor. Markete gidene kadar fiyatı artıyor. Geçen sene 60 liraya satılan 30'lu yumurtanın fiyatı bazı market raflarında 120 liradan satılıyor.

Yumurta Üreticisi Kerim Göker, konuyla ilgili, "Bir gün bir günü tutmaz. Bugün 80 lira derim yarın 95 lira da olabilir. Mazotun ve bazı giderlerin artmasından dolayı ham madde artıyor. Ham maddenin artışından sonra peynire, süte, yumurtaya yansıyor. Paket maliyetleri çok arttı. Karton eskiden 1 liraydı, 2-2.5 lira oldu. Plastik maliyeti çok arttı. Eskiden paket maliyeti 1 lira koyuyorduk şimdi 6 liraya çıktı" dedi.