Aykırı, Ajans Muhbir ve Haber Report'un yöneticileri dahil 8 kişi tutuklandı

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticilerinin de olduğu 8 kişi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, toplam 13 ilde operasyon düzenlemişti.

Aykırı Haber, Muhbir ve Haber Report isimli web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticileri dahil 27 kişi, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme', 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında soruşturma açıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 4 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından salıverildi. Hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report simli web sitesi ve sosyal medya hesaplarının yöneticileri dahil 8 kişi ise tutuklandı. (AA)