Gazeteci ve yazarlar Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzalamak için buluşuyor

Tutuklu gazeteci ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü mahkemeye çıkacak.

Yanardağ'ın tutuklanmasına itiraz eden ve serbest bırakılmasını isteyen yazar ve gazeteciler, hem 4 Ekim Çarşamba günü yapılacak duruşmaya dikkat çekmek, hem de dayanışmak için 30 Eylül 2023 Cumartesi günü bir araya gelerek gazetecinin kitaplarını imzalayacaklar.

“Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi”nin düzenlediği etkinliğe Adnan Özyalçıner, Ayşen Şahin, Barış Terkoğlu, Ceyda Karan, Esra Alkan, İsmail Saymaz, Miyase İlknur, Murat Taylan, Musa Ağacık, Mustafa Köz, Namık Koçak, Necdet Saraç, Orhan Bursalı, Timur Soykan, Yaşar Aydın ve Zafer Arapkirli katılacak.

Kitap gelirlerinin TELE1’e aktarılacağı etkinlik, 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00’de Beyoğlu İstiklal Caddesi Mısır Apartmanı No:163 Kat:1’deki Yüksek Ticaret Marmara Lokali’nde yapılacak.

“Merdan Yanardağ’a Özgürlük Platformu Girişimi”, 30 Eylül günü etkinlik öncesi saat 14.00’te Beyoğlu’nda, sonrasında da 4 Ekim’de saat 10.30’de Çağlayan Adliyesi önünde buluşma çağrısı yaptı.