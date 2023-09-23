Cumhur İttifakı partileri Erdoğan'ın onayladığı krediyi engelledi: Proje durduruldu

Ankara’da bulunan en büyük atıksu arıtma tesisi olan Tatlar’ın kapasitesini artırma projesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından dış kredi bulundu.

ABB’nin bu projesi Cumhurbaşkanlığı 2023 Yatırım Programı’nda da yer aldı. Ancak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dahi onayladığı kredi, ABB Meclis’inde AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, reddi veto etti. Kredinin talebinin kabulü iki aydır erteleniyor. Kredinin geri çekilmesi veya gecikmesi halinde maliyeti artabilir.