Elektrik dağıtım şirketleri TEİAŞ’a borçlarını ödemiyor

Sayıştay denetçilerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılına yönelik mali hesaplarında yaptığı incelemeler, AKP’nin özelleştirme kararı ile peydahlanan elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan mali ayrıcalıkları gün yüzüne çıkardı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sayıştay’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yönelik denetim raporuna göre, elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel Aydınlatma Bedeli” adı altında her ay düzenli ödeme yapıldı. Şirketlerin TEDAŞ bütçesinden alacağı paranın herhangi bir aksama olmaksızın şirket hesaplarına yatırıldığı bildirildi.

Hemen her yıl yüz milyonlarca lira kar elde eden ve devletten yüz milyonlarca lira para alan şirketlerin, TEİAŞ'a elektrik iletiminden kaynaklanan borçlarının tamamını ödemediği belirlendi.

Raporda, elektrik dağıtım şirketlerinin ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemeleri nedeniyle TEİAŞ’ın borçlarının arttığı belirtildi.

Elektrik dağıtıma yönelik 2013 yılında alınan özelleştirme kararının ardından faaliyete geçen şirketlere Ocak-Haziran 2023 döneminde sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında 8 milyar 961 milyon 250 bin TL para aktarıldı. Bakanlığın, “Genel Aydınlatma Gideri” kaleminden yapılan ödemenin 2023 yılının sonunda 24 milyar 419 milyon 15 bin TL’ye ulaşacağı öngörüldü.

soL'un belgeselinde ele alınmıştı

soL, bu sömürü çarkını tüm ayrıntılarıyla "Kesinti" belgeselinde ele aldı.

Belgesel, yıllardır suya erişimi kısıtlanmış olan Muş’un Bozbulut köyünün öyküsünden hareketle elektriğe, özelleştirmelere, AKP’ye, Sabancılara, beşli çeteye, Kazım Türker ve Cumhur Ersümer’e uzanıyor.