Güne soL'dan bakın: 2 Ekim 2023

'AKP karşı-devrimini meşrulaştırmak için yeni anayasa istiyor'

TKP Genel Sekreteri Okuyan AKP'nin misyonunun karşı-devrimci olduğunu, bu misyonun çıkaracağı anayasa metninin de karşı-devrimin meşrulaşması anlamına geldiğini vurguladı.

Devlet okullarında 'kayıt parası' çakallığı: Hatay’da depremzedenin de parasına göz koydular

Devlet okullarında "iyi" öğretmen ve temizlik gerekçeleriyle alınan "kayıt parası" adı altındaki esnaf pazarlığının son adresi depremden en çok etkilenen Hatay oldu.

Bir şeyler denetleniyor mu sahiden?

AKP döneminde Sayıştay'ın işlevini ve dönüşümünü Emekli Sayıştay Denetçisi Kadir Sev ile soL okurları için konuştuk: "Sayıştay da sonuçta düzenin bir kurumu. Gücü olmayan denetim yapamaz."

Yerlikaya da Gülenci yaklaşımı sevdi: Torba Terör Örgütü

Ankara'da saldırı oldu, İçişleri Bakanı, "terör örgütlerinden zehir tacirleri ve mafyaya" uzanan ifadeler kullandı. Yıllarca Gülencilerin en "sevdiği" örgüt, yine hayatımıza girdi: Torba Terör Örgütü.

Kedicik belgeselinin dediği: Süleyman Soylu kötü, MİT ve Saray şahane!

140journos'un Adnan Oktar belgeseli bütün tehlikeli bölgeleri koşar adım geçiyor. Artık düşük Soylu’ya güçlü bir tekme atarken Fidan MİT’ine ve Beştepe Sarayı’na gürültülü bir selam gönderiyor.

Yargıya 'sıkıysa bir daha beraat verin' sopası: Gezi'ye beraat veren hakime sürgün talebi

Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz, köşelerinde Gezi davasında beraat veren hakimin geçirdiği soruşturmaları ve detaylarını ele aldı.

Engin Dinç’in 'parlak' kariyerine bir saldırı daha eklendi: Hrant, 10 Ekim, Dedeoğlu ve İçişleri...

Dink suikasti bilgisi ilk ona geldi, 10 Ekim'in istihbaratını gecikmeli iletti. Konya'da görev yaparken Dedeoğulları katliamı oldu. Ankara Emniyeti'nin başındayken de İçişleri'ne saldırı gerçekleşti.

Cengiz-Kolin işbirliği sunar: CEDAŞ elektrik bağlamadığı için yolda sinyalizasyon yok

Sivas'ta bulunan Şarkışla-Pınarbaşı karayolundaki Cemel kavşağında CEDAŞ elektriği bağlamadığı için hâlâ sinyalizasyonun olmadığı ortaya çıktı.

Ermeni nüfus Dağlık Karabağ'ı terk etti, Azerbaycan 'entegrasyon süreci'ni açıkladı

Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusun "etnik temizlik" endişesiyle Ermenistan'a göçü tamamlanmış gözükürken, Azerbaycan bölgenin Ermeni sakinleri için "entegrasyon" sürecinin detaylarını duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ilişkilerin düzelmesi için askerlerini çekmeli

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sabbah, Türkiye'nin Suriye'den çekilmemesinin, iki ülke arasındaki temas ve ilişkilere engel oluşturacağını vurguladı.