Cengiz-Kolin işbirliği sunar: CEDAŞ elektrik bağlamadığı için yolda sinyalizasyon yok

Sivas Şarkışla-Pınarbaşı karayolu üzerinde bulunan ve sık sık yaşanan kazalar nedeniyle vatandaşların “ölüm kavşağı” olarak adlandırdığı Cemel kavşağında CEDAŞ elektriği bağlamadığı için hâlâ sinyalizasyonun olmadığı ortaya çıktı.

Cemel beldesi kavşağında aktif dört yöne giriş çıkışın olduğu ve artık ‘Ölüm Kavşağı’ olarak adlandırılan bu kavşakta, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuyla birlikte can kaybının olduğu kazalar arttı.

Sinyalizasyonsuz yolda yurttaşların can ve mal güvenliğinin olmamaması CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu tarafından Meclis’e taşındı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yöneltilen önergede, kavşağa sinyalizasyon yapılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Bakan Uraloğlu’nun cevabındaysa sinyalizasyonun Temmuz ayında yapıldığını ama Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (CEDAŞ) gelip elektrik bağlamadığı için çalışmadığı ortaya çıktı.

Bakan Uraloğlu, “24.07.2023 tarihinde kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulmuştur. Kavşaktaki sinyalizasyon sistemlerinin aktif hale gelmesine yönelik elektrik bağlantısının yapılması için Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) ile gerekli yazışmalar yapılmıştır” yanıtını verdi.

Özelleştirme kabusu

AKP, iktidara gelmesinin ardından “Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejini" ismiyle özelleştirmeler başladı.

2004’te Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrıldı. Daha sonra da özelleştirmeler başladı. Bölgesel dağıtım şirketleri ortaya çıktı. 2013’te Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ’nin özel sektöre devriyle devlet elektrik dağıtımından tamamıyla çekilmiş oldu. Bugün 21 ayrı bölgenin sahibi olanlar Türkiye'nin en büyük ve en güçlü patronları.

Haberde bahsi geçen CEDAŞ, yani Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin sahipleriyle iktidarın pek yakını olan Kolin İnşaat ve Cengiz Holding. CEDAŞ; Sivas, Tokat, Yozgat bölgesine bakıyor. 2010 yılında CEDAŞ’ın özelleştirilme ücreti 258 milyon 500 bin dolardı. Şu anda tüketici sayısı 1,1 milyon.

Enerji sektöründeki yağma soL'un belgeselinde ele alınmıştı

soL, enerji sektöründeki sömürü çarkını tüm ayrıntılarıyla "Kesinti" belgeselinde ele aldı.

Belgesel, yıllardır suya erişimi kısıtlanmış olan Muş’un Bozbulut köyünün öyküsünden hareketle elektriğe, özelleştirmelere, AKP’ye, Sabancılara, beşli çeteye, Kazım Türker ve Cumhur Ersümer’e uzanıyor.