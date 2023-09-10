soL'dan haberler, yeni dönem ve ilk belgeselimiz: Kesinti

soL, bir internet gazetesi olarak 17 yılı geride bıraktı. Çok deneyim biriktirdik: haber portalı, günlük gazete, radyo, internet televizyonu, haftalık dergi…

Şimdi, bir kez daha bir atılımın hazırlık evresindeyiz.

Birkaç aydır, soL’da kapsamlı bir dönüşüm planladık ve adım atmaya başladık.

İlk ürünlerimizden birini bugün, 10 Eylül’de, sizlere sunuyoruz. soLTV, önümüzdeki dönemde esas olarak belgeseller üreten bir kanal olacak. Daha önce de kimi belgeseller yayınlamıştık, ancak yeni dönemin ilk belgeseli, sanıyoruz, bundan sonra geleceklere dair en açık örnek olacak.

“Kesinti”, yıllardır suya erişimi kısıtlanmış olan Muş’un Bozbulut köyünün öyküsünden hareketle elektriğe, özelleştirmelere, AKP’ye, Sabancılara, beşli çeteye, Kazım Türker ve Cumhur Ersümer’e uzanıyor.

Ne kadar akıl dışı bir düzende yaşadığımızı gözler önüne sermeye çalıştık.

soL’da değişiklikler

12 yıl boyunca soL’da çalışan, son olarak genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Ali Ufuk Arikan, sorumluluğunu devretti. Yeni genel yayın yönetmenimiz, daha önce de soL’da çalışmış ve aynı görevi yürütmüş olan Yiğit Günay oldu. soLTV’nin genel yayın yönetmenliğini Gökhan Kazbek sürdürüyor.

Bu günlerde soL’un yeni sitesinin tasarım ve kodlaması üzerinde çalışıyoruz. Ancak değişim yalnızca yeni bir siteden ibaret değil. soL, çok daha bütünlüklü bir yayın olacak, özel haberlere ağırlık verecek, ideolojik mücadelede bayrağı yükseltecek, video ve görsel araçlarda yeni bir yol açacak.

Elbette, tüm bunları, taraf olmaktan hiç vazgeçmeden, gerçeğin kavgasını vermenin yalnızca “haber”den ibaret olmadığını akıldan hiç çıkarmadan, Türkiye halkının hak ettiği gibi yaşaması mücadelesindeki partizanlığına zerre leke sürdürmeden yapacak.

Bunları yapmanın yolunun, sizlerin desteğinden geçtiğini çok iyi biliyoruz. Bu açıdan da hazırlıklarımızı yapıyoruz. soL’un okurları, izleyicileri ve dinleyicilerinin, soL’cuların desteğini önümüzdeki dönemde daha fazla arkamıza alacağımızı ümit ediyoruz.

Ve bir kez daha hatırlatıyoruz: Halka yalan söylemek suçtur.