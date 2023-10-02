Yargıya 'sıkıysa bir daha beraat verin' sopası: Gezi'ye beraat veren hakime sürgün talebi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz ve Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Gezi Parkı Davası'nda 2020 yılında beraate hükmeden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Galip Perk ile üye hakim Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında açılan davalara dikkati çekti.

Erdoğan, Kavala gözaltındayken “Onu bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar” diyerek mahkeme kararını beğenmediğini göstermişti. Aynı gün, HSK, beraat kararı veren üç hâkim için soruşturma izni verdi. Kavala yeniden tutuklandı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, üç hakimin soruşturmasının detaylarını anlattı:

“4 Nisan 2022’de, HSK’nin üç müfettişi, Gezi davasına beraat kararı veren başkan Galip Mehmet Perk, üyeler Ahmet Tarık Çifçioğlu ve Talip Ergen hakkındaki soruşturma raporunu tamamladı. Rapor, tam 193 sayfaydı.

Hemen şunu söyleyeyim... Üç müfettiş hâkimlerle ilgili raporlarına şu kritik satırları yazmış: “(...) Etki altında karar verdikleri yönünde delil elde edilememiş(tir)...”

Yani HSK müfettişleri, beraat kararı veren hâkimlerin, baskı-tehdit-şantaj altında kalmadan karar verdiği kanaatine varmış.”

Galip Perk’in üniversitedeki arkadaşlarından, internet ve televizyon aboneliklerine kadar araştırıldığını anlatan Terkoğlu, “HSK müfettişlerinin, derin bir araştırmasının ardından, Galip Perk, FETÖ iltisakı iddiasından aklamış” bilgisini verdi.

Galip Perk ve iki üye hakim hakkında disiplin cezası istenmesinin iki gerekçesi var. Biri “görevde kayıtsız kalmak” iddiası. Diğeriyse Perk’in mahkeme öncesinde meslektaşlarıyla dosya hakkında konuşup ‘ceza vereceğini’ söylemesi sonra da mahkeme günü kanaatini değiştirmesine ilişkin. Terkoğlu, “Kanaatini üçüncü kişilerle paylaşması yargı etiğine aykırı bulunmuş. Bu nedenle yer değiştirme cezası talep edilmiş. HSK 2. Dairesi, hâkimler hakkında henüz nihai bir karar vermese de rapor böyle” ifadelerini kullandı.

Üç hakime uyarı ve kınama istendiğini belirten Saymaz, “Perk iki, 2 hakimde bir iddiadan savunma verdi. Şimdi 2. Daire'nin karar vermesi bekleniyor” bilgisini aktardı. Saymaz, “Yargı çevrelerinden duyduğum kadarıyla Perk ceza alırsa istifa etmeyi düşünüyor. Çevresine ‘Cübbeyi şerefimle taşıdım, şerefimle bırakırım’ dediği ileri sürülüyor” diye ekledi.