Suriye Dışişleri Bakanlığı: Türkiye, ilişkilerin düzelmesi için askerlerini çekmeli

Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Bessam Sabbah, Türkiye'yle ilişkilere dönük çabaların olumlu sonuçlanması için Türkiye ordusunun ülkeden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Sputnik'e açıklamalarda bulunan Sabbah, "Türkiye, güçlerini geri çekmeli. Evet, tabii ki her açıdan onlarla görüşmeye açık oluruz, ancak bu yasadışı işgal kapsamında geri çekilmeyip kalmakta ısrar ederlerse, bu durum Türkiye'ye dönük herhangi temas ve ilişkileri engeller" dedi.

'BMGK günümüz jeopolitik gerçeklerini yansıtmıyor'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) hakkında da konuşan Bessam, Konsey'in günümüz dünyasının jeopolitik yapısını yansıtmadığını ifade ederek, gelişmekte olan ülkelerin de Konsey içinde temsil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülke liderlerinin Güvenlik Konseyi'nde reform yapılması gerektiğine dair açıklamalarını önemli bulduğunu söyleyen Sabbah, "Günümüz uluslararası ilişkilerinin gerçeklikleri Güvenlik Konseyi'nde doğruca yansıtılmıyor. Güvenlik Konseyi'nde bahsedilen genişlemeyi görmeliyiz ki, günümüz gerçekliğini yansıtsın. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin burada önemli bir rolü olmalı" diye konuştu.

Sabbah, gelişmekte olan ülkelerin 78. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaların, birçoğunun Batı hegemonyasından sıkıldıklarını gösterdiğini sözlerine ekledi. Sabbah, "Gelişmekte olan ülkeler artık çok kutuplu bir liderlik istiyor. Amerikalıların kutuplaştırması artık kabul görmüyor" ifadelerini kullandı.