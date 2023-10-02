Engin Dinç’in 'parlak' kariyerine bir saldırı daha eklendi: Hrant, 10 Ekim, Dedeoğlu ve İçişleri...

Hrant Dink’e yönelik suikast hazırlığı konusunda ilk bilgi sahibi olan kişiydi Engin Dinç. "İhmali davranışla kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılandı bu nedenle. Ancak AKP tarafından birçok kez terfiyle ödüllendirilen bu isim, bu suçlamadan beraat ettirildi. Son olarak Süleyman Soylu’nun ekibi emniyetten tasfiye edilirken, Ankara Emniyeti'nin başına geçirildi.

Hrant Dink cinayeti ve Engin Dinç

Engin Dinç’in ismi ilk olarak Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde duyuldu. O dönem Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan Dinç, Hrant Dink suikastine ilişkin önceden aldığı istihbaratı ilgili yerlere vermemek ve İstanbul Emniyeti’ni bilgilendirmemekle suçlanmıştı.

İstihbaratın karakutusu

17-25 Aralık’tan önce Fethullahçılara yönelik tasfiye sürecinde Emniyet İstihbaratının başına geçen Engin Dinç, darbe girişiminden sonra emniyet içindeki farklı gruplarla anlaşamamış ve darbeye destek suçlamasıyla karşı karşı kalmıştı.

Emniyetteki gelişmeleri yakından takip eden gazeteci Tolga Şardan, o dönem sessiz sedasız yürüyen soruşturmayı duyurmuştu. Söz konusu soruşturmada müfettişlere ifade veren dönemin İstihbarat Dairesi Başkanı Engin Dinç’in yardımcısı R.K., Dinç’in 15 Temmuz darbe girişimini organize eden grupta yer aldığı iddiasıyla tutuklanan eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu hakkında "Güvenilir adam" dediğini iddia etmişti.

10 Ekim Katliamı'nda rapor bekletmişti

IŞİD’in Ankara’daki 10 Ekim Katliamı’nın istihbarat raporunun, 10 Ekim 2015 günü sabahı dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Dinç tarafından Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerine gönderildiği, bu raporun neden iki gün beklediği tartışma konusu olmuştu. Ancak bu ihmale rağmen Dinç hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Bu gecikme de ihmal tepkilerine neden olmuş, ancak bu davada Dinç hakkında bir suçlamada bulunulmamıştı.

Konya'daki ırkçı katliamda 'ihmal' suçlaması

Sadece 10 Ekim de değil, Dinç hakkındaki bir diğer ihmal suçlaması, Konya'da gerçekleştirilen ırkçı katliam öncesi gerekli önlemleri almadığı yönünde olacaktı. Konya'da 12 Mayıs 2021'de gerçekleşen ırkçı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirecek, göz göre göre gelen katliamın ardından Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, gerekli önlemleri almadığı için ihmalle suçlanacaktı.

Ankara Emniyet Müdürü'yken İçişleri'ne saldırı

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanı olmasının ardından Emniyet'te kapsamlı değişikliğe gidilmişti. 52 il emniyet müdürünün görevi değişirken, Soylu’ya yakın isimler kızağa çekilmişti. Engin Dinç işte bu dönemde Ankara İl Emniyet Müdürü oldu.

Dinç, katliamlar ve suikastlarla dolu parlak kariyerine bir de İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı eklendi.

Saldırının ardından Dinç'in başında olduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen tek açıklama, saldırının ardından "kontrollü patlatılacak" şüpheli paketler nedeniyle halkın paniğe kapılmamaları yönünde yapılan uyarı oldu.