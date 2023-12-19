Güne soL'dan bakın: 19 Aralık 2023

soL TV | Bu lig 'tertemiz' kardeşim!

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın sahaya girip hakeme yumruk atmasıyla başlayan olaylar futbolda şiddet, sermaye, siyaset, şike ve yolsuzluk tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Devrim Kanunu: Diyarbakırlı muskacı 'şeyhin' hatası ‘STK’ kurmamak mı?

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin kanun cemaat ve tarikatlara, mehdi ve gavslara karşı işletilmiyor, ‘sahte şeyhler’, 'muskacılar' ve 'falcılar'a gelince akla geliyor.

Eğitim-İş Başkanı Özbay: ‘Asıl amaç Cumhuriyetle hesaplaşmak’

Bakan Tekin’in Meclis’teki sözlerini itirafın ötesinde bir “cüret” diye niteleyen Özbay, sebebin Cumhuriyet karşıtlığı olduğunu vurguladı. Özbay’ın velilere de bir çağrısı var.

Kemal Aydoğan: 'Devrimi mi bekleyeceğiz emekçilerin tiyatro seyretmesi için?'

Asgari dergisinin başlattığı "Tiyatroya gidiyoruz" kampanyası kapsamında, hizmet işçileri Moda Sahnesi'nde "Şirreti Evcilleştirmek" oyununu izleyecek.

Bir cinayetten fazlası: Somali ve Türkiye

"Yüzünü Türkiye’ye dönen talihsiz Somali halkı neyi görecek? İşbirlikçi bir devlet başkanının şımarık oğluna sınıf kardeşlerinin hatırasını kabus haline getirecek bir işçi sınıfını görmeliler."

KYK yurduna tahtakurusu dadandı: İdare öğrencilere 'Isırana kadar dayanın' dedi

Eskişehir'deki KYK yurdunu tahtakurusu bastı. Sorunu idareye şikayet eden öğrencilere idarenin "Isınana kadar dayanın." dediği iddia ediliyor.

Veliler anlatıyor: 'Çocuklarımız okula aç gidip aç geliyor'

Ankara'nın Öveçler semtindeki veliler kantin maliyetlerinden ve yemekhanesi olmayan okullardan şikayetçi. Yetkililerden çözüm talep eden veliler çocukların okula aç gidip aç geldiğini ifade ediyor.

Yaşamına son veren uzman çavuşun son mektubu ortaya çıktı: 'Üstlerimin tehditlerinden bıktım'

Hayatına son veren dört yıllık uzman çavuş Ökkeş Gök, son mektubunda baskı ve tehdide maruz bırakıldığını yazdı. Gök, baskıların kaynağı olaraksa üstlerini işaret etti.

MB Başkanı'nın Ankara'daki evi için 35 bin TL kira ödeniyor iddiası

İstanbul’da ev kiralarının çok pahalı olmasından yakınıp, annesinde kaldığını açıklayan TCMB Başkanı için kiralanan daireye aidatla birlikte 49 bin TL ödeniyor.

İngiltere Karadeniz'i kontrole yardım için Ukrayna'yla 10 yıllık anlaşma imzalayacak

İngiltere, Karadeniz'i kontrol etmeye yardımcı olması için Ukrayna'yla 10 yıllık bir güvenlik paktı imzalayacak.

Maraş Katliamı'nın üzerinden 45 yıl geçti

İktidar, asker ve polis tam günler süren katliama seyirci kalmış, faşist çeteler aralarında çocukların da olduğu onlarca kişiyi katletmişti.