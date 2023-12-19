KYK yurduna tahtakurusu dadandı: İdare öğrencilere 'Isırana kadar dayanın' dedi

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlar yemek ve asansör skandallarının yanı sıra böcek ve haşere sorunlarıyla da gündemde. Öğrenciler, kaldıkları KYK yurtlarında haşere ve böcek görürken yurt idarelerinin olaya el atmamasından şikayetçi.

Bu olayın son örneği Eskişehir’de bulunan KYK’ya bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu’nda yaşandı.

Konuyla ilgili soL’a konuşan bir yurt öğrencisi tahtakurularını gördükleri ilk gün idareye gittiklerini ancak idarenin kendilerine “Isırana kadar dayanın” dediğini belirtti.

İdarenin “rahatsız olanlar için oda değiştirme hakkı tanıdığını” söyleyen öğrenci, odanın ilaçlanması konusundaysa bir şey söylenmediğinin altını çizdi.

İdareden şikayetçi öğrencilere: Isırana kadar dayanın

Öğrencinin anlattıkları şöyle:

“Tahtakurularını ilk cuma günü gördük. Hemen idareye gittik, bize söylenen şey şu oldu: ‘Isırana kadar dayanın.’ Rahatsız olanlar için oda değiştirme hakkı verdiler. Ben de odayı değiştireceğim böcek fobim olduğundan dolayı. Dün gece uyuyamadım ama hâlâ daha kapatmayı planlamıyorlar odayı, herhalde mobilyalar ve eşyalarımız tırtıklanana kadar beklemeyi planlıyorlar.

Daha önceden de başka odada çıkmış. Odayı kapattılar ve en iyi senaryoda bir sonraki dönem açmayı planlıyorlarmış odayı.

Zamanında olaylara müdahale etmeyip öğrencileri mağdur etmenin manası nedir anlamadım.”