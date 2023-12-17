KYK yurdunda bir gecede iki asansör düştü, görevliler 'Geldik işte, ölmediniz' dedi

Öğrencilerin halihazırda birçok sorunla karşılaştığı öğrenci yurtlarında, problemler sürmeye devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı (KYK) Hacer Ana KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda dün gece iki asansör arızalanarak düştü.

İki asansör arızalandı: 'Geldik işte, ölmediniz'

Dün gece saat 23.00 sıralarında idari binada bulunan asansör arızalanarak düştü. İçerisinde iki öğrencinin bulunduğu asansör "kazasında" yaralanan olmadı ve öğrenciler mahsur kaldıkları asansörden çıkartıldı.

Olayın yarım saat sonrasında ise D Blok'ta bulunan başka bir asansör daha arızalanarak servis dışı kaldı. Arıza nedeniyle düşmeye başlayan asansör, iki katın arasında kaldı. Asansörde mahsur kalan iki öğrenci, yaklaşık 45 dakika sonra asansörden çıkartılabildi.

Asansörde kalan öğrencilerin duruma tepki göstermesinin ardından güvenlik ve teknik elemanların, öğrencilere "Geldik işte, ölmediniz" dediği belirtilirken, durumu videoya çekenlerin de videoları silmesi istendi.

Öğrenciler eyleme geçti, diğer yurtlar giriş-çıkışı kapattı

Daha öncesinde de benzer sorunları yaşayan öğrenciler, saat 00.30 sıralarında bir araya geldi. Kalabalığı dağıtmaya çalışan güvenlik, öğrencilerin ismini alarak tehdit etti. Öğrenciler, güvenliğin engelleme girişimine karşın sloganlarla İdare Binası'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Hacer Ana KYK Kız Öğrenci Yurdu'nun yakınında bulunan diğer öğrenci yurtları da eyleme sloganlarla destek verirken, diğer yurt yönetimlerinin, eylemlerin birleşmemesi için yurt giriş-çıkışlarını kapattığı öğrenildi.

'Bazen böyle sıkıntılar olabilir'

Öğrencilerin eyleminden yaklaşık 1,5 saat sonrasında yurt müdürü ve KYK İl Mürüdürü, yurda geldi. Öğrencileri bastırmaya çalışan yurt müdürü, "Bazen böyle sıkıntılar olabilir. Asansörde siz kalmadınız" dedi.

KYK İl Müdürünün ise öğrencilerin, asansör firmasının ve yemek şirketinin değiştirilmesine dair taleplerini kabul ettiği belirtildi.