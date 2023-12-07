Yine KYK asansörü düştü, yurt müdürü öğrencilere kapıyı gösterdi: 'Beğenmiyorsanız özel yurda gidin'

Yozgat'ın Sürmeli ilçesinde bulunan KYK yurdunda Pazartesi gecesi asansör düştü. Asansörde yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayın ardından öğrenciler tepki gösterirken yurt müdürü ''Beğenmiyorsanız özel yurda gidin'' dedi.

Öğrencilerin sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda yurt müdürünün parmak sallayarak, ''Vermeyeceksin gazeteye'' sözleriyle öğrencileri tehdit ettiği görüldü.

Yalanladılar

Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak konuyla ilgili olarak Çamlık Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, herhangi bir düşme olayının yaşanmadığını söyledi. Parlak, "Düşme söz konusu değil. Asansör bakımlarımız yeni yapıldı ve elimizde belgesi de mevcut" dedi.