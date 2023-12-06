'Gurur' tablosu: Yurt başka ilçede, servis yok, yemek yok

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nde (KYK) yaşanan sorunlar devam ederken öğrencilerin barınma problemleri gün geçtikçe artıyor.

Konya Ereğli’de binlerce öğrenci yurt yetersizliğinden yıllardır barınma sorunu yaşıyor. Ereğli KYK Yurdu'nda kalan öğrencilere "Yeni bölümler açtık, yer yok" denildi ve Ereğli'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Karapınar'daki Sultan Veled KYK Yurdu çözüm olarak sunuldu.

Karapınar-Ereğli arası 52 kilometre. Yani önce 45 dakika şehir merkezinde otogar bölgesine ulaşmak için yol gidiyorlar sonra da 25 dakika üniversiteye gitmek için yeniden otobüse biniyorlar.

Öğrenciler eğitim için ilçe değiştirdiklerini, gittikleri yolu, yurttaki şartları soL’a anlattı.

Okulla yurt arasındaki mesafenin eğitim haklarını da kendi güvenliklerini de tehlikeye soktuğunu aktaran öğrenciler, her gün Ereğli ve Karapınar arasında gidip gelmek zorunda.

soL’a konuşan öğrenciler, “Maddi imkanımız, dayanacak gücümüz kalmadı. Okula gidebilmek için tekin olmayan yolları kullanıyoruz” derken, ihtiyaç kapsamında öğrenci yurdu yapılmamasına tepki gösterdi.

Öğrenciler sabah 6 buçukta otobüse binmek için gittikleri yolun ıssız olduğunu anlattı: “Burada başımıza bir şey gelse, hava aydınlanmadan kimse bizi bulamaz”.

‘Sadece yol masrafımız günde 118 lira’

Mesafenin ekonomik problemleri de beraberinde getirdiğini söyleyen öğrenciler şikayetçi: “Günlük şehirlerarası yol masrafımız gidiş dönüş 100 lira. Şehir içi ulaşıma da 18 lira veriyoruz. Yani toplamda sadece yol masrafına her gün 118 harcamak zorunda kalıyoruz.”

Yedek öğrenci kontenjanıyla geldikleri için yurt yönetimi öğrencilere "Siz Karapınar'da misafir öğrenci statüsündesiniz, biz yıllık planımızı buradaki öğrencilere göre yaptık o yüzden yemek için size istihkak yok" demiş. Öğrenciler, "Misafir öğrenci olduğumuz için bize hiçbir şekilde KYK yemek vermiyor. Ne sabah kahvaltısı ne akşam yemeği" diyor.

Öğrenciler, yol masrafının yanı sıra bir de yemeğe de bütçe ayırmak mecburiyetinde: “Bazen dışarda yiyip geldiğimiz oluyor bazen aile evinden getirdiklerimizi yiyoruz. Zaten yemek hazırlayabilmek için bir alanımız da yok. Biz bu şartlarda nasıl okuyalım?”

Sadece 50 öğrenci için bir servis ayarlayamadılar

KYK görevlilerinin Ereğli’den Karapınar’a geçerken öğrencilere danışmadığı ve fikirlerini almadığı belirtiliyor. Yaklaşık 50 öğrenci bu sorunu yaşıyor. Öğrencilere KYK yetkilileri tarafından iki ay önce servis ayarlama sözü verilmiş, ancak bununla ilgili hâlâ hiçbir adım atılmadı.