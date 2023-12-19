MB Başkanı'nın Ankara'daki evi için 35 bin TL kira ödeniyor iddiası

Merkez Bankası (MB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, "İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" demişti. Sözleri tepki çeken Erkan'ın şimdi de Ankara'daki evine ödenen kira gündem oldu.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Erkan, Ankara’da Beysu Konakları adlı sitede oturuyor. Erkan için kiralanan ve brüt 270 metrekare olan daireye Merkez Bankası tarafından aylık 35 bin lira kira ödeniyor. KDV ve 7 bin liralık aidat ile birlikte aylık ödeme 49 bin lirayı buluyor. Habere göre Erkan'ın, bankanın “Başkanlık Lojmanı’’ olmasına rağmen küçük çocuğu nedeniyle burayı uygun bulmayınca Beysu Konakları’ndan konut kiralandığı söyleniyor.

Beysu Konakları Ankara’nın lüks semtlerinden Beysukent Pınar Caddesi üzerinde bulunuyor. Hafize Gaye Erkan için daire kiralanan sitede, fitness salonu, sauna, buhar odası, kafeterya, yüzme havuzu ile 1.500 metrekarelik kapalı spor salonu bulunuyor. Toplam 359 konutun olduğu sitede, 8 bin 500 metrekarelik yapay gölet, 4 bin ağaçtan oluşan orman alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, tenis kortu ile basketbol sahası da var. Sitede çok katlı blokların yanı sıra villalar da yer alıyor. Çok katlı bloklarda daireler 27-30 milyon liraya, villalar ise 55-60 milyon liraya satılıyor.