İngiltere Karadeniz'i kontrole yardım için Ukrayna'yla 10 yıllık anlaşma imzalayacak

İngiltere'nin önümüzdeki haftalarda Ukrayna'yla 10 yıllık bir güvenlik paktı imzalayacağı kaydedildi.

Bu kapsamda, İngiltere, Karadeniz'i kontrol edebilmesi için Ukrayna'ya bahriye konusunda destek olacak.

İngiliz The Daily Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Mutabakat Memorandumu adlı güvenlik paktı, deniz kuvvetlerine odaklı askeri destekle Kiev'in "Rusya'ya karşı savaşmaya devam etmesini sağlaması" yönünde taahhüt veriyor. Bunun yanında, Ukrayna'ya mali yardım ve istihbarat paylaşımı konusunda da destek sunulacak.

Mutabakat, aynı zamanda savaş sonrasında Moskova'nın yeniden saldırıya geçmesi ihtimaline karşı caydırıcılık maksadıyla Ukrayna'ya silah sevkiyatı ve Rusya'ya yeniden yaptırım taahhütü içeriyor.

Memorandumun bir parçası olarak, İngiliz yetkililer, Kiev'in deniz kuvvetleri kapasitesini geliştirmeye odaklanılacağı konusunda Ukraynalı yetkililere bildirimde bulundu.

Gazeteye konuşan kaynaklardan biri, "Mutabakat, Ukrayna'nın savaşta tutunmasını sağlamaya dönük bağlılığımızı gösteriyor. Mutabakat, savaş sonrası Ukrayna'yı Rusya'dan koruyacak güvenceleri de sağlamayı öngörüyor" dedi.

İngiltere'nin mevcut destekleri

İngiltere, son olarak, Ukrayna'ya iki mayın tarama gemisi gönderilmesi yönünde Norveç'le birlikte "Deniz Kabiliyet Koalisyonu"nun kurulacağını duyurmuştu.

İngiliz Donanması, halihazırda insansız denizaltılarını silahsızlandırma, Rus bombalarını, bubi tuzaklarını ve mayınlarını etkisiz hale getirme ve amfibi baskınları konularında Ukraynalı mayın temizleme uzmanlarına eğitim veriyor.

İngiltere, geçtiğimiz yıl Ukrayna güçlerine Brimstone füzelerinin gemilere konuşlandırılmış versiyonlarını göndermeye başlamıştı.