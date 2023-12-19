Veliler anlatıyor: 'Çocuklarımız okula aç gidip aç geliyor'

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Öveçler semtinde yaşayan veliler çocukların okullarda yeterli beslenemediğine ve yemekhanesi olmayan okullara dikkat çekiyor. Çocuklarının yeterli beslenemediğini, beslenme çantasına yiyecek koyamadıklarını belirten veliler "Çocuklarımız okula aç gidip, aç geliyor" diyor.

'Anne benim beslenme çantamda neden meyve olmuyor?'

Çocukların beslenme çantalarını açtıklarında ortaya çıkan tablodan rahatsız olduklarını ifade eden velilerden Ayşe Hanım, "Çocukların günde 2 öğün beslenmesi oluyor. Biri kahvaltı diğer öğle yemeği. Her zaman içine farklı şeyler koyamıyoruz. Öyle olunca da sabah aynı öğlen yanı şeyleri yiyorlar. Zaten hep kuru şeyler koyuyoruz. Sağlıklı bir şey yok. Hamur işinden başka bir şey de gelmiyor elimizden. O yüzden çocuklar güzel beslenemiyor. Öğretmenler meyve falan koyun diyor ama olmuyor. 3 çocuğu olan aileler var. Nasıl yeteceğimizi anlamadık. Mesela arkadaşları açıyor beslenme çantasını çocuklar ister istemez soruyor eve gelince 'Anne neden bende meyve yok?' diye. Çocuklara verecek cevabımız da yok." diyor.

'Çocukların karnı aç, derslerine odaklanamıyorlar'

Elif Hanım'ın kızı İzzet Latif Aras Ortaokulu'nda okuyor. Elif Hanım "Devlet okulu açmakla işler bitmiyor. Bunun hijyeni var, güvenliği var, beslenmesi var. Şimdi bunları temin edemeyip bir de bizlerden ek para istiyor. Güvenlik için, temizlik için para istiyorlar her gün. Bir öğün yemeği çocuklara çok görüyorlar. Şimdi yetkililer de diyor ya hani çocukların karnı aç olursa derslere odaklanamaz diye. Bizim çocuklar karnını doyuramıyor ki. Dolayısıyla da derslerine falan da odaklanamıyorlar" diye anlatıyor okullardaki durumu.

Okul müdürü yemek yardımını reddetmiş

Merve Hanım'ın çocuğu Şehit Battal İlgün İlkokulu'na gidiyor. Okulda hem kantin hem de yemekhane için alan olmasına rağmen kantin ya da bir yemekhane hizmetinin olmadığını söylüyor Merve Hanım. Kantini olmayan okullara Çankaya Belediyesi'nin yemek yardımı talebinin okul müdür tarafından reddedildiğini belirtiyor.

Merve Hanım "Okul başlarken güya bize sormuşlar. 'Yemekhaneden yararlanmak ister misiniz?' diye. Birçok veli evet demesine rağmen 'Veliler yeterli başvuru yapmadı' ya da 'Veliler talep etmedi' diye yemekhane hizmetini iptal ettiler. Çocuklar okula yemek falan yiyemiyor. Üstelik kantin de yok. Sürekli beslenme çantası koyuyoruz ama ona da yetişemiyoruz inan ki.

Şimdi geçenlerde tesadüfen öğrendik. Okula belediye yemek yardımı teklif etmiş. Kantini olmayan okullara yapılıyormuş bu normalde. Bizim müdür reddetmiş. Neden? Kantini açacağız zaten gerek yok diye. Bak şurada ilk dönemin kapanmasına 1 ay zaman kaldı. Hala kantin falan yok. Olsa ne değişecek dersen bir şey değişmeyecek zaten ama madem böyle olacaktı yemek yardımına müsaade etselerdi bari. Dikmen'de herkesin durumu iyi değil. Öveçlerde kalanların birçoğu emekçi, yoksul insanlar. Beslenme çantasına giren her şeye zam geldi. Evde hazırlamak artık ucuz bir şey değil. Okul müdürü azıcık olsun öğrencileri düşünmez mi? Düşünmüyorlar" diyor.

*Velilerin isimleri, öğrencilerin okulda sıkıntı yaşamaması adına değiştirilmiştir.