Yaşamına son veren uzman çavuşun son mektubu ortaya çıktı: 'Üstlerimin tehditlerinden bıktım'

Şırnak Güneyçam Köyü Jandarma Karakolu'nda görev yaparken yaşamına son veren 25 yaşındaki uzman çavuş Ökkeş Gök'ün son mektubu ortaya çıktı. Gök, mektupta baskı ve tehdide maruz bırakıldığını yazdı.

'Artık tahammül edemiyorum'

Gök'ün mektubu şöyle:

"Şırnak’ta 2020 yılından beri çalışmaktayım. Geldiğim günden beri sürekli baskı ve insan vücuduna aykırı çalışmalara maruz kalıyorum. Karşı çıktığımız zaman tehdit ve daha ileri sorunlar ortaya çıkıyor.

Artık tahammül edemiyorum. Sürekli üstlerimden doğrudan veya dolaylı tehdit yaşamaktan bıktım. Tüm birikimlerimi anneme bırakıyorum. Özür dilerim. Yaşamayı beceremedim."

Gök'ün silah arkadaşlarıysa, “Olay amirin değil, kendisinden iki yıl kıdemli çavuşun tutanak tutması sonucunda oluşuyor. O yetkiyi veren amir varsa o da ortaya çıkacak. Her kim mobbing ve baskı uyguluyorsa cezasını alacak" dedi.

Görüntülerde itilip kakılıyor

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Gök'ün arkadaşlarının, ellerindeki ses kayıtlarını, bilgileri ve belgeleri tahkikat heyetine sunduklarını anlattı.

Saymaz yazısında şu detayları aktardı:

''Gök, ifadesinde, nöbetten sonra saat 9’da istirahat ettiği odaya gelen A.K.’nin kendisine “Senin a..… koyarım, kafanı gözünü kırarım” diyerek, küfrettiğini ve tehdit savurduğunu ileri sürdü.

Gök, bir gün sonra, 16 Aralık’ta, yatakhanede yanında arkadaşı varken kafasına bir el ateş etti ve hayatına son verdi.

Gök’ün yanında veda mektup bulundu.

(...)

Bu arada, bir video görüntüsünde Gök’ün üstü tarafından itilip kakıldığı görülüyor. Ancak bu olaydan ötürü hiç kimsenin şikayetçi olmadığı belirtiliyor.''