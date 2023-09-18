Güne soL'dan bakın: 18 Eylül Pazartesi

A Haber Karadeniz'de pet şişeyle petrol buldu: 'Böyle numune olmaz'

A Haber, Karadeniz'de petrol bulduklarını "müjdeledikleri" yayınlarında pet şişeyle numune alıp kokuyu takip etti. soL Haber sordu: "Böyle petrol bulunur mu?"

Yılmaz Güney’e Onur Akın çerçevesinden bakmak

Onur Akın siyaseti bırakmış. Gerekçe, CHP’den aday gösterilmemesi. Akın’ın “sanatta olmaz” dediği emir-komuta zinciri, menfaate değil, her birimizi denetlemeye de yarıyor. Güney’e buradan da bakmalı.

Özelleştirilenleri kamulaştırmadan önce mülkiyet tablosu: Sabah-ATV ve İstanbul Havalimanı kimin?

Çalmadan zengin olunmaz. Zenginlerin tamamı çalıyor. En çok da suyun başını tutanlar çalıyor. Sabah-ATV veya İstanbul Havalimanı kimin bir önemi yok. Biz gelip el koyanlara kadar onların.

Selçuk Ecza'da sular durulmuyor: Ankara'daki depo emekçileri taleplerini duyurdu

Kötü çalışma koşulları ve düşük ücret politikalarıyla gündeme gelen Selçuk Ecza depolarında sular durulmuyor.

Merkez Bankası'ndan bir karar daha: KKM'de komisyon uygulaması sona erdi

Merkez Bankası'nın yeni kararına göre, kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.

Dolar yeniden 27 lirayı aştı

Haftaya 26,9980 liradan açılış yapan dolar saat 09.35 sıralarında 27,1 'ye yükseldi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,08 artışla 28,8130'dan işlem görüyor.

Soylu'nun sağ kolundan üst düzey bürokrata 'Kaplan' telefonu

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayhan Bora Kaplan operasyonu Ankara bürokrasisinde de yankı uyandırdı.

IŞİD infazcısı Ahmet Güneş tahliyesinden iki yıl sonra canlı bomba hazırlamış

IŞİD yöneticisi Ahmet Güneş’in 2015 yılında Gaziantep’te yargılandığı davadan tahliye olmasının ardından geçen iki yıl içinde Hatay’da yakalanan canlı bombaları hazırladığı ortaya çıktı.

Erdoğan ABD'de: Biden'la işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabık kaldık

ABD'de Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılan Erdoğan, 'Biden ile dostluk ve işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabık kaldık' dedi.

Erdoğan'ın danışmanları yaş nedeniyle istifa ettirilmiş: 'Cumhurbaşkanımız da çok genç değil'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevinden istifa ettirilen başdanışmanlarının telefonla arandığı ve "Yaşınız gereği istifa edebilirsiniz" denildiği ortaya çıktı.

Akşener’den Abdullah Gül açıklaması: ‘Adaylığını bana Kılıçdaroğlu söyledi’

İYİP Genel başkanı Akşener, "Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyledi” dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak: Bizi kavgalı olarak göstermelerine izin vermeyeceğiz

Öztrak, hükümetin yerel seçimleri kazanmak için muhalefeti parçalamaya ve kavgalı göstermeye çalıştığını ancak buna izin vermeyeceklerini öne sürdü.