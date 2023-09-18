Akşener’den Abdullah Gül açıklaması: ‘Adaylığını bana Kılıçdaroğlu söyledi’

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, aday olduğu 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığını önerdiğini iddia etti.



Partisinin Trakya Bölgesi İstişare Toplantısı'nda konuşan Akşener, "Ben de arkadaşlarımızın beni aday ilan ettiğini dolayısıyla arkadaşlarımın bunu kabul etmeyeceğini söyledim" ifadelerini kullandı.



Akşener'in açıklaması şu şekilde:



"Bu kutuplaştırma siyasetinin önüne geçemedik. Çünkü 2017'de referanduma sunulan partili cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'yi ittifaklara mecbur bıraktı ve iki kutuplu bir dünya haline getirdi.



15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyledi. Ben de arkadaşlarımızın beni aday ilan ettiğini dolayısıyla arkadaşlarımın bunu kabul etmeyeceğini söyledim. Diğer ayrıntıları anlatmama gerek yok.



Abdullah Gül beyefendinin aday edilmemesinden sorumlu tutulan ben oldum. Laik hassasiyeti yüksek partililerin 'Bu hatun kişi Abdullah Gül'ü engelledi, Erdoğan'ı seçtirdi' dediğini gördüm.



Çok saygı duyduğum bir insandır sayın Gül. Hâlâ sayın Gül'ü çok seven gazeteci kılıklı arkadaşlar, beni ve partimi biçiyor. Çok enteresan orada suçlu ben, sayın İnce'nin kazanamamasının suçlusu da ben..."