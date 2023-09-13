İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması: CHP'deki kongre sürecini işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara da aralarında olmak üzere "her ilde yerel seçime kendi adaylarımızla gireceğiz" şeklindeki açıklaması hakkında konuştu.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi için "adayımızdır" demesinin değerli olduğunu, adaylığının parti kurullarında alınacak kararlar sonrası resmiyete kavuşacağını söyledi.

Genel seçimlerin ardından Meral Akşener ile "farklı konularda birkaç kez" telefon görüşmesi yaptıklarını belirten İmamoğlu yerel seçimlere ilişkin "Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz başlamadı. Bunun olması için önce bizim siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olgunlaşması değerlidir" diye konuştu.

Bir gazetecinin Akşener için "İttifaka kapıyı kapatmış görünüyor" sözleri üzerine ise İmamoğlu "Sayın Akşener'in açıklamalarını ilgiyle, özenle takip ediyorum. Türkiye'nin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair (ki İstanbul sadece bir yerel seçim değildir) diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Kapıları kapattığı düşüncenize katılmıyorum" dedi.