Erdoğan ABD'de: Biden'la işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabık kaldık

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

ODATV’nin haberine göre, Erdoğan, akşam yemeğinde ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Erdoğan, konuşmasında ABD'yle işbirliğinin güçlendirileceği yönünde mesajlar verdi. ABD Başkanı Joe Biden'la görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, “Biden ile dostluk ve işbirliğimizin güçlendirilmesinde mutabık kaldık” ifadelerini kullanarak, 32 milyar doları aşan ikili ticaret hacminin artacağının sinyallerini verdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Başkan Biden ile dostluk ve işbirliğimizin güçlendirilmesi hususlarında mutabık kaldık. Sayın Biden ile kurulmasını kararlaştırdığımız stratejik mekanizma, ülkelerimiz arasındaki diyalogun derinleştirilmesine katkı sağlıyor. İkili ticaret hacmimiz geçen sene 32 milyar doları aşarak rekor bir düzeye ulaştı. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi ortak çıkarlar temelinde daha da ilerleteceğiz. Devletler arası ilişkilerde görüş ayrılıkları her zaman olabilir, bu normaldir. Ancak biz ortak paydaların daha fazla olduğunu, bu minvalde açılacak çok sayıda fırsat penceresinin olduğunu da biliyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece her alanda daha çok müspet sonuçlar alacağımıza inanıyorum.”

