Selçuk Ecza'da sular durulmuyor: Ankara'daki depo emekçileri taleplerini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Selçuk Ecza Deposu işçileri yaşadıkları koşulları anlatmışlardı. Kamuoyuna yansıyan haber sonrasında ülkenin dört bir yanından ihbarlar gelmeye başladı ve benzer şikayetlerde bulunan işçilerin sayısı artmaya başladı.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre onlara ulaşan Ankara Selçuk Ecza Deposu işçileri, PE temsilcileri ve avukatları ile kalabalık bir toplantı yaptı. Selçuk Ecza Holding’e bağlı, Türkiye’nin pek çok ilinde deposu bulunan şirkette işçiler; Patronların Ensesindeyiz ile birlikte iş yeri komitelerini kurdular, taleplerini belirlediler.

İlk açıklamalarında Ankara Selçuk Ecza Deposu işçileri yaşadıkları sorunları; görev dışında işlerin yaptırılması, mesai saatlerinin eksik hesaplanması, bayram tatili dahil tatil günlerinde yapılan fazla mesai ücretinin normal mesai ücreti olarak yatırılması, müdürlerin şahsi işlerinin işçilere yaptırılması, az personelle fazla iş yaptırılması, kırılan ilaçların parasının işçilere ödetilmesi, yöneticiler tarafından işçilere uygulanan her türlü mobbing ve hakaret vb. olarak anlatmıştı.

PE ve işçilerin gerçekleştirdiği toplantının ardından koşulların düzeltilmesi yönündeki taleplerini açıkladı. Patronların Ensesindeyiz'le bir araya gelmenin başlangıç da olsa bazı koşulların düzelmesine neden olduğunu, patronlaraysa korku saldığını ifade eden Ankara Selçuk Ecza Deposu işçileri mücadeleye işyeri komiteleri ile devam edeceklerini açıkladı.

Yapılan açıklamada Patronların Ensesindeyiz Selçuk Ecza Deposu Ankara Emekçileri İş Yeri Komitesi taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Maaşlarımız iş hukuku tanımına uygun hesaplanmalıdır. Hesaplarımıza göre ya mesailer yatırılmamakta ya da mesailer tam yatırılıyorsa maaşlarımız asgari ücretin altında bırakılmaktadır. Sadece maaşların tam hesaplanmaması yüzünden ağustos ayı maaşları minimum 2000 lira eksik yatmıştır.

Fazla mesailer hariç en düşük net maaş 18.000 lira olmalıdır.

Aynı işi yapan işçiler aynı maaşı almalıdır. Herkesle bireysel sözleşme yapılması sonucunda aynı işi yapan işçilerin arasında maaş farkı oluştuğu tespit edilmiştir.

İşe giriş ve çıkış saatlerinde basılan kartlar sevkiyat öncesinde değil sonrasında bastırılmalıdır.

Acele yemek yeme baskısına son verilmeli, tanımlı mola ve yemek saatlerine uyulmalıdır. Şoförlerin yoğunluktan dolayı yapamadığı molalar yaptırılmalıdır.

İş yoğunluğu bizim suçumuz değildir, uzun çalışma saatlerine, yemek ve çay molasının dahi yaptırılmamasına son verilmesi için gerekiyorsa vardiyalı çalışmaya geçilmeli ve gerekli personel işe alınmalıdır.

Mobbing’e son verilmelidir. Bu konuda sicili kabarık bulunan yöneticiler hakkında şirket tutum almalı ve gerekli yaptırımlarda bulunmalıdır.

Kırılan, paketi zarar gören ilaçların parası bizlerden alınmamalıdır. Bu konuda yapılan hukuksuzluklar son bulmalıdır. Şirket yönetimi depoda kırılan bir ilacın parasını işçiden almak için iş yeri hekimine o ilacı yazdırıp satmaktadır. Bu hem işçiye karşı hukuksuzluk hem de suçtur.

Kaza ve trafik cezalarının sorumlu tarafı tespit edilmeli, faturanın sorgusuz biçimde işçiye kesilmesinden vazgeçilmelidir.

Tüm arkadaşlarımızı, haklarımızı birlikte savunmak için PE Selçuk Ecza Deposu Ankara Emekçileri İş Yeri Komitesine katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz."